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На «Ковальской Слободе» уже устанавливают защитные экраны. Как сейчас выглядят две новые станции

17.01.2020 16:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая ветка метро в Минске должна заработать уже этим летом. Поезда пустят пока только по четырем станциям — все тоннели между ними уже проложены. А вот сами станции сейчас в разной степени готовности. «Минскметрострой» показал журналистам, что сделано на двух из них — «Вокзальной» и «Ковальской Слободе».

«Ковальская Слобода»

«Ковальская Слобода» будет конечной станцией третьей ветки до тех пор, пока не откроют продление линии — «Аэродромная» — «Неморшанский сад» — «Слуцкий гостинец».


Напомним, что «Ковальская Слобода» находится примерно на пересечении улиц Жуковского и Воронянского, выход из нее будет один.

Станция в высокой степени готовности. Самое интересное — здесь на платформах уже устанавливают защитные экраны. Пока это только особые колонны, позже между ними поставят раздвижные двери.

Устройства будут открываться синхронно с дверями прибывающего вагона. Новинка поможет исключить падение на рельсы. Так оборудуют все станции третьей линии метро.


Внутри таких стоек спрятана автоматика, которая будет отвечать за открытие дверей. Сами двери установят позже. На стойках со стороны пассажиров — стекло​​​​​​

Так устанавливают части будущей защитной стены. Вес одной стойки — 200 килограммов, и это без стекла

Поставляла защитное оборудование турецкая компания Albayrak. Ее специалисты сейчас обучают белорусов монтировать защитные экраны.

— Как только выставим все двери в проектное положение, на платформе рядом с ними выложим керамогранит рядом на платформе, а потом сделаем чистовую отделку путевых стен, — объясняет мастер участка № 11 Владимир Кузнецов.




На потолке монтируют необычные светильники.

— Таких красивых светильников будет шесть. Они будут закреплены на специальных тяжах — задумка очень красивая. Здесь ведь когда-то была деревня, в которой работали кузнецы — поэтому и «Ковальская Слобода». Художники будут и на стены готовить надписи с названием станции.

Посмотрите, какие скульптуры установят на новых станциях метро (сходили в мастерские)

«Вокзальная»

Станцию «Вокзальная» строят прямо за вокзалом Минск-Пассажирский, со стороны диспетчерской станции «Дружная». Она станет пересадочной на другую ветку метро, отсюда можно будет попасть к «Площади Ленина».


Строительные работы на «Вокзальной» почти завершили, тоже идет отделка. По этому вестибюлю не раз возникала путаница: его называли единственным наземным в минском метро. Это не совсем так.

— У нас еще наземным может считаться вестибюль станции «Площадь Ленина», но не в той степени. Но на этой станции, «Вокзальной», вестибюль полноценно наземный, — уточняет заместитель главного инженера тоннельного отряда № 1 Андрей Серафимович, не вдаваясь в детали.




Черное стекло над линией касс в вестибюле. Пока стекло в пыли — это понятно, ведь еще идет рабочий процесс

Такой вестибюль строить дешевле, чем подземный. К тому же уже видно, что входная группа на «Вокзальную» сделана в одном стиле с торговым центром, который строится рядом.

Материалы, использованные здесь, — керамогранит и стекло. Черные полосы из стекла — над кассами, зеленое стекло — над лестницей.

Окна впускают в помещение много света.


Спуск с уровня вестибюля на платформу станции «Вокзальная»

Платформа на «Вокзальной» будет широкой — 16 метров. На всех других минских станциях уже — 10. На этой станции ожидают большой поток пассажиров, ведь рядом вокзал, центр города.

Защитные экраны на «Вокзальной» начнут устанавливать примерно через неделю.


Спуск с платформы «Вокзальной» к переходам

А так выглядит подъем на станцию «Вокзальная» снизу, от пешеходных переходов

Интерьер станции будет выдержан в черных тонах, потолок — черно-пепельный. Вдоль платформ на потолке — световые линии.

Два пешеходных тоннеля будут связывать «Вокзальную» со станцией «Площадь Ленина»: один — с платформой станции, другой — с вестибюлем. Два потока между собой не будут пересекаться.


Пока в тоннелях — тюбинг, стены обошьют металлокерамикой светлых тонов. Справа будет траволатор.

— Работы по примыканию к «Площади Ленина» будем вести рядом, примерно в двухстах метрах — пока там стена, но потом будет выход в зону вестибюля.

На станции «Площадь Ленина» начинают строить выход в новый пешеходный тоннель

Метростроевцы рассчитывают, что к апрелю эта станция уже будет иметь завершенный вид.


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Теги: Минск
 
 
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«Минскметрострой» показал журналистам, что сделано на двух новых станциях третьей ветки - «Вокзальной» и «Ковальской Слободе».
 
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