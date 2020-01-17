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На «Ковальской Слободе» уже устанавливают защитные экраны. Как сейчас выглядят две новые станции
17.01.2020 16:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая ветка метро в Минске должна заработать уже этим летом. Поезда пустят пока только по четырем станциям — все тоннели между ними уже проложены. А вот сами станции сейчас в разной степени готовности. «Минскметрострой» показал журналистам, что сделано на двух из них — «Вокзальной» и «Ковальской Слободе».
«Ковальская Слобода»
«Ковальская Слобода» будет конечной станцией третьей ветки до тех пор, пока не откроют продление линии — «Аэродромная» — «Неморшанский сад» — «Слуцкий гостинец».
Напомним, что «Ковальская Слобода» находится примерно на пересечении улиц Жуковского и Воронянского, выход из нее будет один.
Станция в высокой степени готовности. Самое интересное — здесь на платформах уже устанавливают защитные экраны. Пока это только особые колонны, позже между ними поставят раздвижные двери.
Устройства будут открываться синхронно с дверями прибывающего вагона. Новинка поможет исключить падение на рельсы. Так оборудуют все станции третьей линии метро.
Поставляла защитное оборудование турецкая
— Как только выставим все двери в проектное положение, на платформе рядом с ними выложим керамогранит рядом на платформе, а потом сделаем чистовую отделку путевых стен, — объясняет мастер участка № 11 Владимир Кузнецов.
На потолке монтируют необычные светильники.
— Таких красивых светильников будет шесть. Они будут закреплены на специальных тяжах — задумка очень красивая. Здесь ведь когда-то была деревня, в которой работали кузнецы — поэтому и «Ковальская Слобода». Художники будут и на стены готовить надписи с названием станции.
«Вокзальная»
Станцию «Вокзальная» строят прямо за вокзалом Минск-Пассажирский, со стороны диспетчерской станции «Дружная». Она станет пересадочной на другую ветку метро, отсюда можно будет попасть к «Площади Ленина».
Строительные работы на «Вокзальной» почти завершили, тоже идет отделка. По этому вестибюлю не раз возникала путаница: его называли единственным наземным в минском метро. Это не совсем так.
— У нас еще наземным может считаться вестибюль станции «Площадь Ленина», но не в той степени. Но на этой станции, «Вокзальной», вестибюль полноценно наземный, — уточняет заместитель главного инженера тоннельного отряда № 1 Андрей Серафимович, не вдаваясь в детали.
Такой вестибюль строить дешевле, чем подземный. К тому же уже видно, что входная группа на «Вокзальную» сделана в одном стиле с торговым центром, который строится рядом.
Материалы, использованные здесь, — керамогранит и стекло. Черные полосы из стекла — над кассами, зеленое стекло — над лестницей.
Окна впускают в помещение много света.
Платформа на «Вокзальной» будет широкой — 16 метров. На всех других минских станциях уже — 10. На этой станции ожидают большой поток пассажиров, ведь рядом вокзал, центр города.
Защитные экраны на «Вокзальной» начнут устанавливать примерно через неделю.
Интерьер станции будет выдержан в черных тонах, потолок — черно-пепельный. Вдоль платформ на потолке — световые линии.
Два пешеходных тоннеля будут связывать «Вокзальную» со станцией «Площадь Ленина»: один — с платформой станции, другой — с вестибюлем. Два потока между собой не будут пересекаться.
Пока в тоннелях — тюбинг, стены обошьют металлокерамикой светлых тонов. Справа будет траволатор.
— Работы по примыканию к «Площади Ленина» будем вести рядом, примерно в двухстах метрах — пока там стена, но потом будет выход в зону вестибюля.
Метростроевцы рассчитывают, что к апрелю эта станция уже будет иметь завершенный вид.
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«Минскметрострой» показал журналистам, что сделано на двух новых станциях третьей ветки - «Вокзальной» и «Ковальской Слободе».
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