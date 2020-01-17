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«Муж наступил на вросшую в землю банку». Подробности трагедии в Барановичах, где произошел взрыв
17.01.2020 15:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В четверг днем в одном из дворов улицы Лебединой в Барановичах
Улица Лебединая — это частный сектор. Семья Марии переехала сюда лет десять назад. У них двое маленьких сыновей. Мужчина, во дворе которого произошел взрыв, их сосед.
— Сам сосед — пенсионер. На участке он не живет, но часто бывает. Тут у него гараж, огород, — рассказывает женщина. — Периодически по хозяйству ему помогает подсобный рабочий. Этот рабочий стал третьим пострадавшим.
Во время трагедии Мария была на работе. Ее муж, рассказывает, забрал сына из школы, свозил в поликлинику, сходил магазин. Потом сказал ребенку: «Сына, схожу на полчасика к соседу поболтаю».
— Во дворе у соседа муж наступил на какую-то вросшую в землю банку — и произошел сильный взрыв, — чуть сдерживает слезы женщина. — Как рассказывают, эта банка там уже года два лежала. Точно, что это за предмет, я не скажу… Какая-то круглая железяка. Насколько я знаю, сосед с этим рабочим ездят собирать металлолом, а потом сдают. На участке там много всего валяется.
Ранее сообщалось, что на месте происшествия саперы обнаружили еще два снаряда времен Великой Отечественной войны.
О том, что случилась беда, Мария узнала от врачей. В Барановичах ее супруга прооперировали, а потом увезли в Минск, в военный госпиталь.
— Мужу 40 лет, ноги не спасли. Состояние, сказали мне врачи, очень тяжелое. Он потерял много крови, — с трудом говорит собеседница. — У соседа ссадины, у рабочего — переломы. Они, насколько я знаю, в Барановичах в больнице.
Всю ночь, говорит Мария, во дворе соседа дежурила милиция. В пятницу с утра тут продолжают работать люди в погонах. Территорию исследуют саперы.
TUT.BY ожидает комментария Следственного комитета.
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В четверг днем в одном из дворов улицы Лебединой в Барановичах произошел взрыв. Пострадали три человека. Одному из мужчин оторвало ноги. По словам Марии (по просьбе...
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