Семинар-совещание по итогам работы отрасли животноводства прошел в КСУП «Кривск»

Источник материала: Газета Авангард





Очередной семинар-совещание по итогам работы отрасли животноводства принимало КСУП «Кривск».

Участники семинара посетили ряд сельскохозяйственных объектов, расположенных на территории КСУП «Кривск», познакомились с производственными показателями хозяйства. Также на наглядном примере увидели технологию производства молока, ознакомились с организацией работы по воспроизводству и с тем, что делается в направлении минимизации непроизводительного выбытия скота.

Было отмечено, что прописные истины по уходу за животными, нужно проявлять в полном объеме. Особое внимание следует уделить телятам в первые часы после рождения. Отдельная работа должна быть проведена с новотельным скотом: и до, и после растелов. В целом результаты по валовому производству молока пока желают лучшего.





















Ольга ЧЕРНЯКОВА

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