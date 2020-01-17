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Семинар-совещание по итогам работы отрасли животноводства прошел в КСУП «Кривск»

17.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Семинар-совещание по итогам работы отрасли животноводства прошел в КСУП «Кривск»

Очередной семинар-совещание по итогам работы отрасли животноводства принимало КСУП «Кривск».

Участники семинара посетили ряд сельскохозяйственных объектов, расположенных на территории КСУП «Кривск», познакомились с производственными показателями хозяйства.  Также на наглядном примере увидели технологию производства молока, ознакомились с организацией работы по воспроизводству и с тем, что делается в направлении минимизации непроизводительного выбытия скота.

Было отмечено, что прописные истины по уходу за животными, нужно проявлять в полном объеме. Особое внимание следует уделить телятам в первые часы после рождения. Отдельная работа должна быть проведена с новотельным скотом: и до, и после растелов. В целом результаты по валовому производству молока пока желают лучшего.Семинар-совещание по итогам работы отрасли животноводства прошел в КСУП «Кривск»
Семинар-совещание по итогам работы отрасли животноводства прошел в КСУП «Кривск»
Семинар-совещание по итогам работы отрасли животноводства прошел в КСУП «Кривск»
Семинар-совещание по итогам работы отрасли животноводства прошел в КСУП «Кривск»
Семинар-совещание по итогам работы отрасли животноводства прошел в КСУП «Кривск»
Семинар-совещание по итогам работы отрасли животноводства прошел в КСУП «Кривск»
Семинар-совещание по итогам работы отрасли животноводства прошел в КСУП «Кривск»
Семинар-совещание по итогам работы отрасли животноводства прошел в КСУП «Кривск»
Семинар-совещание по итогам работы отрасли животноводства прошел в КСУП «Кривск»
Семинар-совещание по итогам работы отрасли животноводства прошел в КСУП «Кривск»

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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Очередной семинар-совещание по итогам работы отрасли животноводства принимало КСУП «Кривск». Участники семинара посетили ряд...
 
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