ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для реки теплая и бесснежная зима - это плохо. Неман продолжает мелеть

17.01.2020 16:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Уровень воды в реке Неман за десять лет снизился почти наполовину. Как сообщили в Гроднооблгибромете, особенно сильно идет обмеление реки на протяжении последних шести лет. Ситуацию ухудшают и теплые бесснежные зимы. О проблеме рассказывает телеканал «Гродно Плюс».


Фото: скрин с видео

— Из-за теплой погоды вся береговая и водная растительность не погибает полностью, а лежит на дне. Что это значит? В следующем году, если не будет холодов и если не почистятся реки естественным путем — например, внутриводным льдом, — она начнет опять расти. Уровень воды начнет понижаться, — объясняет начальник отдела гидрологии и агрометеорологии Гроднооблгидромета Светлана Березина.

Кстати, самый высокий уровень воды в Немане был зафиксирован в 1958 году — 893 сантиметра.

Тогда, во время самого большого наводнения в истории Гродно были затоплен пивзавод и прибрежные дома. Сегодня уровень воды находится на отметке 112 сантиметров. Это привело к тому, что практически все притоки Немана и сама река стали зарастать.

— Появляется прибрежно-водная растительность, камыши, ряска, местами происходит заболачивание, на мелководье появляется трава, кустарники, образуются острова, полуострова, водовороты, течение в реке стало намного меньше. В итоге в воде меньше кислорода, что в свою очередь плохо для жизнедеятельности рыб, — рассказывает Светлана Березина.

Нехватка кислорода — первая причина того, что во время нереста гибнет икра и рыба. Страдает не только подводный мир, но и животные, которые обитают у берегов реки: бобры, норки, птицы, выдры — их кормовая база также существенно сокращается. Однако каких-то прогнозов, что будет дальше с рекой, специалисты пока не делают, а наблюдают за ситуацией.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уровень воды в реке Неман за десять лет снизился почти наполовину. Как сообщили в Гроднооблгибромете, особенно сильно идет обмеление реки на протяжении последних...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Будем обжаловать». «Бобруйский курьер» проиграл суд и должен компенсацию секретарю избиркома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика