Для реки теплая и бесснежная зима - это плохо. Неман продолжает мелеть

Источник материала: Tut.by

Уровень воды в реке Неман за десять лет снизился почти наполовину. Как сообщили в Гроднооблгибромете, особенно сильно идет обмеление реки на протяжении последних шести лет. Ситуацию ухудшают и теплые бесснежные зимы. О проблеме рассказывает телеканал «Гродно Плюс».



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— Из-за теплой погоды вся береговая и водная растительность не погибает полностью, а лежит на дне. Что это значит? В следующем году, если не будет холодов и если не почистятся реки естественным путем — например, внутриводным льдом, — она начнет опять расти. Уровень воды начнет понижаться, — объясняет начальник отдела гидрологии и агрометеорологии Гроднооблгидромета Светлана Березина.

Кстати, самый высокий уровень воды в Немане был зафиксирован в 1958 году — 893 сантиметра.

Тогда, во время самого большого наводнения в истории Гродно были затоплен пивзавод и прибрежные дома. Сегодня уровень воды находится на отметке 112 сантиметров. Это привело к тому, что практически все притоки Немана и сама река стали зарастать.

— Появляется прибрежно-водная растительность, камыши, ряска, местами происходит заболачивание, на мелководье появляется трава, кустарники, образуются острова, полуострова, водовороты, течение в реке стало намного меньше. В итоге в воде меньше кислорода, что в свою очередь плохо для жизнедеятельности рыб, — рассказывает Светлана Березина.

Нехватка кислорода — первая причина того, что во время нереста гибнет икра и рыба. Страдает не только подводный мир, но и животные, которые обитают у берегов реки: бобры, норки, птицы, выдры — их кормовая база также существенно сокращается. Однако каких-то прогнозов, что будет дальше с рекой, специалисты пока не делают, а наблюдают за ситуацией.