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Смотрите, в Жлобине в январе расцвели анютины глазки

17.01.2020 16:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не успели отцвести в Витебске примулы, а в Березинском заповеднике — подснежники, как в Жлобине зацвели анютины глазки. Кажется, что в этом январе уже никто ничему не удивляется.


В Жлобине в клумбах возле проходной БМЗ — буйство красок — распустились анютины глазки. Фото на своей странице в Facebook разместил сотрудник предприятия Александр Олесик.

—  Наши озеленители высаживают анютины глазки на зиму, чтобы с ранней весны они уже радовали цветами. Но погода внесла свои коррективы. Сегодня шел мимо, смотрю — цветут, на растениях много бутонов, — удивляется Александр.


Фото: Александр Олесик

Аномально теплая погода этой зимой стала причиной редких природных явлений: в Мозыре в конце декабря зацветали садовые растения, в Лунинце распустилась примула, в Минской области на клумбах расцвели маргаритки и начали вылезать из земли тюльпаны. Прямо в Гомеле выросли опята, в Новогрудском районе 12 января местные наткнулись в лесу на лисички. А на Брестчину на днях вернулись с зимовки журавли.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Не успели отцвести в Витебске примулы, а в Березинском заповеднике - подснежники, как в Жлобине зацвели анютины глазки. Кажется, что в этом январе уже никто ничему...
 
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