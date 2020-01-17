Смотрите, в Жлобине в январе расцвели анютины глазки

Источник материала: Tut.by

Не успели отцвести в Витебске примулы , а в Березинском заповеднике — подснежники , как в Жлобине зацвели анютины глазки. Кажется, что в этом январе уже никто ничему не удивляется.





В Жлобине в клумбах возле проходной БМЗ — буйство красок — распустились анютины глазки. Фото на своей странице в Facebook разместил сотрудник предприятия Александр Олесик.

— Наши озеленители высаживают анютины глазки на зиму, чтобы с ранней весны они уже радовали цветами. Но погода внесла свои коррективы. Сегодня шел мимо, смотрю — цветут, на растениях много бутонов, — удивляется Александр.



Фото: Александр Олесик

Аномально теплая погода этой зимой стала причиной редких природных явлений: в Мозыре в конце декабря зацветали садовые растения , в Лунинце распустилась примула, в Минской области на клумбах расцвели маргаритки и начали вылезать из земли тюльпаны. Прямо в Гомеле выросли опята , в Новогрудском районе 12 января местные наткнулись в лесу на лисички . А на Брестчину на днях вернулись с зимовки журавли.