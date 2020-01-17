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Смотрите, в Жлобине в январе расцвели анютины глазки
17.01.2020 16:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Не успели отцвести в Витебске
В Жлобине в клумбах возле проходной БМЗ — буйство красок — распустились анютины глазки. Фото на своей странице в Facebook
— Наши озеленители высаживают анютины глазки на зиму, чтобы с ранней весны они уже радовали цветами. Но погода внесла свои коррективы. Сегодня шел мимо, смотрю — цветут, на растениях много бутонов, — удивляется Александр.
Аномально теплая погода этой зимой стала причиной редких природных явлений: в Мозыре в конце декабря
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Не успели отцвести в Витебске примулы, а в Березинском заповеднике - подснежники, как в Жлобине зацвели анютины глазки. Кажется, что в этом январе уже никто ничему...
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