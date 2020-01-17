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В Минском районе задержали парня, который разложил в лесу 163 закладки с наркотиками

17.01.2020 17:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 января сотрудники милиции задержали в Минском районе предполагаемого распространителя наркотиков. В лесу, по подсчетам оперативников, он оставил полторы сотни закладок с товаром, сообщает пресс-служба МВД.

Вчера, около 16 часов, сотрудники областного наркоконтроля вместе с омоновцами задержали 24-летнего местного жителя.

Как считает следствие, он разложил в лесу 163 закладки с наркотиками, всего из них было собрано 100 граммов вещества. Парень успел поработать на интернет-магазине несколько месяцев. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Задержанный находится в ИВС. Следователями будет дана правовая оценка действиям фигуранта.

 
 
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На интернет-магазин по продаже наркотиков он, судя по всему, работал пару месяцев.
 
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