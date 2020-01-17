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В Минском районе задержали парня, который разложил в лесу 163 закладки с наркотиками
17.01.2020 17:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
16 января сотрудники милиции задержали в Минском районе предполагаемого распространителя наркотиков. В лесу, по подсчетам оперативников, он оставил полторы сотни закладок с товаром,
Вчера, около 16 часов, сотрудники областного наркоконтроля вместе с омоновцами задержали 24-летнего местного жителя.
Как считает следствие, он разложил в лесу 163 закладки с наркотиками, всего из них было собрано 100 граммов вещества. Парень успел поработать на интернет-магазине несколько месяцев. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
Задержанный находится в ИВС. Следователями будет дана правовая оценка действиям фигуранта.
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На интернет-магазин по продаже наркотиков он, судя по всему, работал пару месяцев.
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