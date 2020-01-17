Осторожно! Оранжевый уровень опасности продлили на первую половину дня субботы

Источник материала: Tut.by

Туман и плохая видимость сохранятся ночью и в первой половине дня 18 января. Синоптики объявили оранжевый уровень еще с вечера пятницы.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Белгидромете Минприроды сообщили, что туманы ночью распространятся на большую часть территории республики и сохранятся и в первой половине дня 18 января. Видимость в тумане 100−500 м.

В столице ожидается такая же погода.

В ГАИ напомнили правила движения в тумане:

не забудьте увеличить дистанцию до других транспортных средств;

избегайте резких торможений и перестроений;

лучше отказаться от опережения — это один из самых опасных маневров в условиях недостаточной видимости;

подъезжая к пешеходному переходу, заранее сбрасывайте скорость.

Госавтоинспекция рекомендует в такую погоду в темное время суток прикреплять к одежде световозвращающие элементы. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательными и осторожными, переходите дорогу только в специально предусмотренных для этого местах, заранее убедившись, что все автомобили остановились.

Напомним, в выходные в Беларуси ожидается теплая и преимущественно без осадков погода. Ночью при ясном небе будет подмораживать, а днем температура в основном будет положительной.