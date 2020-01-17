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Осторожно! Оранжевый уровень опасности продлили на первую половину дня субботы
17.01.2020 23:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Туман и плохая видимость сохранятся ночью и в первой половине дня 18 января. Синоптики объявили оранжевый уровень еще с вечера пятницы.
В Белгидромете Минприроды сообщили, что туманы ночью распространятся на большую часть территории республики и сохранятся и в первой половине дня 18 января. Видимость в тумане 100−500 м.
В столице ожидается такая же погода.
В ГАИ напомнили правила движения в тумане:
Госавтоинспекция рекомендует в такую погоду в темное время суток прикреплять к одежде световозвращающие элементы. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательными и осторожными, переходите дорогу только в специально предусмотренных для этого местах, заранее убедившись, что все автомобили остановились.
Напомним, в выходные в Беларуси
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В Белгидромете Минприроды сообщили, что туманы ночью распространятся на большую часть территории республики и сохранятся и в первой половине дня 18 января....
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