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Накануне Дня спасателя чествовали работников и ветеранов Осиповичского РОЧС

18.01.2020 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

19 января — День спасателя

Торжественное собрание, посвященное Дню спасателя, провели сегодня в клубе железнодорожников.

Среди приглашенных — действующие сотрудники райотдела по чрезвычайным ситуациям и их семьи, а также ветераны пожарно-спасательной службы. Многие из виновников торжества получили награды: грамоты, благодарственные письма, внеочередные звания, нагрудные знаки. К слову, поздравить спасателей пришёл и председатель районного Совета депутатов Сергей Сувеев, который вручил Почётную грамоту и Благодарственное письмо председателя райисполкома, а также Благодарственные письма председателя райсовета депутатов. Праздничное настроение же собравшимся подарили осиповичские артисты.

К слову, отметили в ходе мероприятия и корреспондента районной газеты Марию Талейко: журналист получила Благодарственное письмо начальника РОЧС за плодотворное сотрудничество и взаимодействие в вопросах безопасности жизнедеятельности и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Накануне Дня спасателя чествовали работников и ветеранов Осиповичского РОЧС
Накануне Дня спасателя чествовали работников и ветеранов Осиповичского РОЧС
Накануне Дня спасателя чествовали работников и ветеранов Осиповичского РОЧС
Накануне Дня спасателя чествовали работников и ветеранов Осиповичского РОЧС
Накануне Дня спасателя чествовали работников и ветеранов Осиповичского РОЧС
Накануне Дня спасателя чествовали работников и ветеранов Осиповичского РОЧС
Накануне Дня спасателя чествовали работников и ветеранов Осиповичского РОЧС
Накануне Дня спасателя чествовали работников и ветеранов Осиповичского РОЧС
Накануне Дня спасателя чествовали работников и ветеранов Осиповичского РОЧС
Накануне Дня спасателя чествовали работников и ветеранов Осиповичского РОЧС
Накануне Дня спасателя чествовали работников и ветеранов Осиповичского РОЧС
Накануне Дня спасателя чествовали работников и ветеранов Осиповичского РОЧС
Накануне Дня спасателя чествовали работников и ветеранов Осиповичского РОЧС
Накануне Дня спасателя чествовали работников и ветеранов Осиповичского РОЧС
Накануне Дня спасателя чествовали работников и ветеранов Осиповичского РОЧС
Накануне Дня спасателя чествовали работников и ветеранов Осиповичского РОЧС
Накануне Дня спасателя чествовали работников и ветеранов Осиповичского РОЧС
Накануне Дня спасателя чествовали работников и ветеранов Осиповичского РОЧС
Накануне Дня спасателя чествовали работников и ветеранов Осиповичского РОЧС

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19 января — День спасателя Торжественное собрание, посвященное Дню спасателя, провели сегодня в клубе железнодорожников. Среди приглашенных — действующие...
 
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