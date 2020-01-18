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Накануне Дня спасателя чествовали работников и ветеранов Осиповичского РОЧС
18.01.2020 — Новости Общества | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
19 января — День спасателя
Торжественное собрание, посвященное Дню спасателя, провели сегодня в клубе железнодорожников.
Среди приглашенных — действующие сотрудники райотдела по чрезвычайным ситуациям и их семьи, а также ветераны пожарно-спасательной службы. Многие из виновников торжества получили награды: грамоты, благодарственные письма, внеочередные звания, нагрудные знаки. К слову, поздравить спасателей пришёл и председатель районного Совета депутатов Сергей Сувеев, который вручил Почётную грамоту и Благодарственное письмо председателя райисполкома, а также Благодарственные письма председателя райсовета депутатов. Праздничное настроение же собравшимся подарили осиповичские артисты.
К слову, отметили в ходе мероприятия и корреспондента районной газеты Марию Талейко: журналист получила Благодарственное письмо начальника РОЧС за плодотворное сотрудничество и взаимодействие в вопросах безопасности жизнедеятельности и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
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19 января — День спасателя Торжественное собрание, посвященное Дню спасателя, провели сегодня в клубе железнодорожников. Среди приглашенных — действующие...
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