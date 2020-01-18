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В саду брестского университета набухают почки сакуры, а айва японская готовится к цветению
18.01.2020 08:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Растения в открытом саду Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина живо реагируют на теплую зиму, пишет
Южные растения, которые являются для нашего края «иностранцами», первыми отозвались на высокие температуры января. Пришлые деревья, цветы и кустарники уже приготовились к полноценной весне. Набухли почки на сакуре, магнолии, форзиции. В некоторых местах бутоны кустарниковой айвы японской готовы к цветению. В это же время белорусские растения, на языке биологов — «аборигенные», ведут себя куда умнее. Их природа наградила терпением, которое помогает никак не реагировать на аномально теплый январь. Они «знают», что зима обязательно возьмет свое и за теплым периодом придут морозы. По-другому никогда не бывало.
— Не нужно называть нынешнею зиму «аномально теплой», это определение неверно, — говорит кандидат биологических наук, начальник Центра экологии БрГУ им. А.С. Пушкина Александр Колбас. — Подобные зимы на территории Брестской области повторяются с четкой цикличностью: каждые 10−11 лет. Случались и раньше зимы без снега, с положительными температурами. Те растения, которые адаптировались к нашим климатическим условиям, не реагируют на изменения, по всем приметам они не решаются на вегетацию. Мы, конечно, переживаем за наших «южан» — особенно глицинию, магнолию. Если они начнут вегетировать, а в феврале придет зима, их можно потерять.
Теплая зима провоцирует появление большого количества паразитов. Морозы естественным образом уничтожают нежелательных насекомых в саду. А если сильных морозов нынешней зимой так и не будет, весенняя обработка растений от вредителей должна быть более тщательной.
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Южные растения, которые являются для нашего края «иностранцами», первыми отозвались на высокие температуры января.
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