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В саду брестского университета набухают почки сакуры, а айва японская готовится к цветению

18.01.2020 08:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Растения в открытом саду Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина живо реагируют на теплую зиму, пишет «Вечерний Брест».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Южные растения, которые являются для нашего края «иностранцами», первыми отозвались на высокие температуры января. Пришлые деревья, цветы и кустарники уже приготовились к полноценной весне. Набухли почки на сакуре, магнолии, форзиции. В некоторых местах бутоны кустарниковой айвы японской готовы к цветению. В это же время белорусские растения, на языке биологов — «аборигенные», ведут себя куда умнее. Их природа наградила терпением, которое помогает никак не реагировать на аномально теплый январь. Они «знают», что зима обязательно возьмет свое и за теплым периодом придут морозы. По-другому никогда не бывало.

— Не нужно называть нынешнею зиму «аномально теплой», это определение неверно, — говорит кандидат биологических наук, начальник Центра экологии БрГУ им. А.С. Пушкина Александр Колбас. — Подобные зимы на территории Брестской области повторяются с четкой цикличностью: каждые 10−11 лет. Случались и раньше зимы без снега, с положительными температурами. Те растения, которые адаптировались к нашим климатическим условиям, не реагируют на изменения, по всем приметам они не решаются на вегетацию. Мы, конечно, переживаем за наших «южан» — особенно глицинию, магнолию. Если они начнут вегетировать, а в феврале придет зима, их можно потерять.

Теплая зима провоцирует появление большого количества паразитов. Морозы естественным образом уничтожают нежелательных насекомых в саду. А если сильных морозов нынешней зимой так и не будет, весенняя обработка растений от вредителей должна быть более тщательной.

 
Теги: Брест
 
 
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Южные растения, которые являются для нашего края «иностранцами», первыми отозвались на высокие температуры января.
 
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