«Завидовала тем, кто в детдоме». Истории людей, которых воспитывали отчимы и мачехи

Источник материала: Tut.by

Все мы знаем, что родителей не выбирают, но с родными людьми обычно проще уживаться, их проще любить и проще им доверять. Мы пригласили в студию тех, кого воспитывали отчимы и мачехи. Они рассказали, как складывались их отношения, что было самым трудным и за что благодарны тем, кто растил их, как родных детей.