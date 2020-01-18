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«Завидовала тем, кто в детдоме». Истории людей, которых воспитывали отчимы и мачехи
18.01.2020 08:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Все мы знаем, что родителей не выбирают, но с родными людьми обычно проще уживаться, их проще любить и проще им доверять. Мы пригласили в студию тех, кого воспитывали отчимы и мачехи. Они рассказали, как складывались их отношения, что было самым трудным и за что благодарны тем, кто растил их, как родных детей.
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Не у всех сразу сложились хорошие отношения.
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