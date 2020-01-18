Кто возместит ущерб от залития квартиры – консультация специалиста

Источник материала: Полесская правда





«В ноябре 2019 года в нашем подъезде произошло залитие квартир – сорвало вентиль на стояке одной из квартир. Наша квартира пострадала больше всего. Комиссию по составлению акта залития пришлось ждать несколько дней. Вину возложили на соседку, хотя виноват ЖЭС. Почему ЖЭС не обслуживает и не поддерживает стояки общего водоснабжения в исправном состоянии?

Ольга Трофимова, Минск».

На вопрос ответил Тимофей Кремез, заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

– Согласно пункту 14 Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденные постановлением Совета Министров от 21 мая 2013 года № 399, при выявлении дефектов или неисправностей конструктивных элементов и инженерных систем жилого дома (жилых или вспомогательных помещений) либо небрежного пользования ими гражданами, которые привели к их повреждениям, а также повреждениям элементов отделки в жилых, в том числе подсобных или вспомогательных помещениях, имущества граждан, при обращении не позднее месячного срока граждан по данным вопросам организация с участием заинтересованных сторон производит обследование поврежденного имущества и составляет акт обследования. В акте обследования, проводимого эксплуатирующей организацией, указываются причины, повлекшие повреждения, перечень поврежденных конструкций либо элементов отделки и имущества граждан, человека, причинившего вред.

На основании акта обследования организация составляет дефектный акт на ремонтно-строительные работы поврежденных помещений. При возможности самовосстановления (высыхание и другое) утративших свои потребительские качества элементов отделки указанный дефектный акт составляется не позднее 20 календарных дней со дня составления акта обследования. В дефектном акте на ремонтно-строительные работы указываются виды и объемы ремонтно-строительных работ, качество и виды материалов отделки для ремонта поврежденных помещений.

На основании дефектного акта на ремонтно-строительные работы по требованию одной из заинтересованных сторон составляется в установленном порядке смета на ремонтно-строительные работы поврежденных помещений.

С актом обследования, дефектным актом на ремонтно-строительные работы и сметой на ремонтно-строительные работы поврежденных помещений заинтересованные стороны (пострадавшая и виновная) ознакамливаются под роспись либо заказным письмом.

Для возмещения причиненного вреда имуществу граждан страховой организацией или организацией, имеющей право на проведение независимой экспертизы по оценке имущества, по обращению заинтересованных сторон составляется дефектный акт на поврежденное имущество, указанное в акте обследования, и в соответствии с ним определяется сумма причиненного вреда.

В случае возникновения спора по вопросам компенсации стоимости ремонтно-строительных работ и возмещению вреда имуществу спор разрешается в судебном порядке.

Залитие вашей квартиры произошло по причине порыва резьбы на вентиле вертикального трубопровода холодного водоснабжения, расположенного в соседней квартире. Виновная сторона – ГП «ЖЭУ № 2 Заводского района г. Минска», которым выполнены работы по замене вышедшего из строя вентиля. Акт обследования по факту залития составлен специалистами ЖЭУ 06 ноября 2019 года и выдан вам на руки. Акт о выявленных дефектах, возникших в результате залитая, составлен 26 ноября 2019 года, копия указанного акта направлена вам почтовой корреспонденцией.

Согласно пункту 22 Инструкции о порядке планирования, проведения и финансирования текущего ремонта жилищного фонда, утвержденной постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 30 марта 2016 года № 5, работы по текущему ремонту по устранению дефектов и неисправностей в жилых помещениях, которые появились вследствие неисправностей конструктивных элементов, инженерных систем не по вине собственников жилых помещений частного жилищного фонда, нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда, членов организаций застройщиков, либо компенсация расходов указанных лиц на выполнение таких работ производится за счет исполнителя (юридического лица, оказывающего потребителям жилищно-коммунальные услуги на основании договора, заключенного с заказчиков либо потребителями).

В связи с изложенным, вам разъяснено о необходимости определиться со способом возмещения причиненного ущерба в результате залития (денежная компенсация или ремонтно-восстановительные работы) и обратиться с письменным заявление в ГП «ЖЭУ № 2».