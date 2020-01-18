На какой отпуск можно рассчитывать при переводе в другую организацию?

Источник материала: Полесская правда



Сотрудник вправе перейти к другому работодателю через перевод. По закону, за ним сохраняются те же гарантии, как и при обычном увольнении. Решили перейти на новую работу путем перевода? Тогда читайте, как рассчитать отпуск и компенсацию за неиспользованные дни при увольнении переводом в другую организацию.

В чем особенность увольнения в порядке перевода?

Перевод сотрудника в другую компанию может произойти по разным причинам. К примеру, в результате обмена работников между организации с целью оптимизации кадров, реорганизации предприятия или личного пожелания сотрудника. В зависимости от причины перевода он происходит на основании письменной просьбы или письменного согласия работника. Этот процесс строго регламентируется Трудовым кодексом Республики Беларусь.

– Процесс перевода происходит в два этапа. Сначала с работником расторгают трудовой договор на предыдущем месте работы. А затем на новой работе заключают его заново, – рассказывают специалисты.

При этом отказать в заключении трудового договора сотруднику, которого пригласили на работу в порядке перевода из другой организации, нельзя. Этот запрет действует в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.

Как оформлять перевод правильно?

Процесс оформления перевода может происходить по двум сценариям. Первый – когда инициатор перевода работник. В таком случае он лично пишет соответствующее заявление на имя руководителя, который, в свою очередь, письменно сообщает о таком желании руководителю принимающей организации. Здесь есть важный момент: передающая сторона должна обязательно заручиться согласием принимающей. И только после этого начинать процедуру увольнения.

Второй сценарий – когда сотрудника переводят по инициативе работодателей. В таком случае первые действия предпринимает руководитель принимающей организации. В частности, его задача направить в передающую организацию письмо-запрос с просьбой о переводе. В документе обязательно указать дату, с которой сотрудника хотят принять на новую работу, и его будущую должность. После этого возможность перевода согласовывают с самим работником (руководитель передающей организации). Если сотрудник согласен, тогда пишется заявление об увольнении, и к нему прикладывается письмо-запрос (оно служит письменным согласием на перевод). Затем руководитель передающей организации направляет письмо – подтверждение принимающей стороне.