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Пушкина «вернули к жизни». Разрисованный вандалами памятник очистили меньше чем за сутки

18.01.2020 11:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Памятник Александру Пушкину, который разрисовали неизвестные, очистили. На это городским службам понадобилась всего ночь, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

Сотрудникам Ремавтодора Центрального района удалось вернуть памятнику первозданный вид меньше чем за сутки. Правда, на руках поэта следы красной краски слегка заметны.


Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

Действия минских «художников» прокомментировали в Посольстве России в Минске:

— Поступок людей по отношению к памяти поэта, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Беларусью, вызывает огромное сожаление и недоумение, — говорится в сообщении российского представительства.

О том что памятник поэту вандалы разрисовали красной краской, стало известно накануне. В милицию о произошедшем сообщили неравнодушные минчане.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудникам Ремавтодора Центрального района удалось вернуть памятнику первозданный вид меньше чем за сутки.
 
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