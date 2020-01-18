Пушкина «вернули к жизни». Разрисованный вандалами памятник очистили меньше чем за сутки

Источник материала: Tut.by

Памятник Александру Пушкину, который разрисовали неизвестные, очистили. На это городским службам понадобилась всего ночь, передает корреспондент агентства «Минск-Новости» .



Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

Сотрудникам Ремавтодора Центрального района удалось вернуть памятнику первозданный вид меньше чем за сутки. Правда, на руках поэта следы красной краски слегка заметны.



Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

Действия минских «художников» прокомментировали в Посольстве России в Минске:

— Поступок людей по отношению к памяти поэта, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Беларусью, вызывает огромное сожаление и недоумение, — говорится в сообщении российского представительства.

О том что памятник поэту вандалы разрисовали красной краской , стало известно накануне. В милицию о произошедшем сообщили неравнодушные минчане.