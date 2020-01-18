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Пушкина «вернули к жизни». Разрисованный вандалами памятник очистили меньше чем за сутки
18.01.2020 11:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Памятник Александру Пушкину, который разрисовали неизвестные, очистили. На это городским службам понадобилась всего ночь, передает корреспондент
Сотрудникам Ремавтодора Центрального района удалось вернуть памятнику первозданный вид меньше чем за сутки. Правда, на руках поэта следы красной краски слегка заметны.
Действия минских «художников» прокомментировали в
— Поступок людей по отношению к памяти поэта, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Беларусью, вызывает огромное сожаление и недоумение, — говорится в сообщении российского представительства.
О том что памятник поэту вандалы
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Сотрудникам Ремавтодора Центрального района удалось вернуть памятнику первозданный вид меньше чем за сутки.
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