Лжесвященники, «маги» и аферисты. Как мошенники выманивают у жителей Витебщины деньги

Источник материала: Tut.by

К витеблянке Елене (имя изменено), покупавшей в ритуальном магазине цветы на кладбище, подошел седой мужчина лет 50, который представился священником-целителем, готовым помочь в любой беде. Женщина поделилась с ним наболевшим и… лишилась нескольких сотен рублей. Милиция выяснила, что псевдосвященник, заговаривающий воду и «лечащий» по фотографиям, — мошенник, обманывающий доверчивых людей по всей области. Как еще «разводят» на деньги мошенники и как не стать их жертвой, выясняли «Витебские вести».





Жертвы «Целителя»

Лжесвященник нигде официально не работал, долго жил в России, там же обзавелся сертификатом целителя. В Беларусь прибыл несколько лет назад и кочевал по городам и весям, останавливаясь у знакомых или сожительниц.

Со своими жертвами — женщинами в возрасте — делец знакомился в магазинах, госучреждениях и на улице. Милиции удалось доказать три факта мошенничества, хотя очевидно, что их было больше, но не все пострадавшие захотели афишировать свою излишнюю доверчивость.

С первой жертвой мужчина познакомился в организации соцзащиты, куда обратился с вопросом по пенсии. В разговоре намекнул: мол, он целитель, священник, заговорами и молитвами решает проблемы со здоровьем. Слово за слово — и женщина поверила. «Целитель» написал на листке инструкцию по приему медпрепаратов, которые, как потом оказалось, никак не связаны с ее заболеванием, пообещал молиться и заговаривать воду. За консультацию взял со «скидкой» 75 долларов. И был таков.

Со следующей жертвой — бухгалтером магазина промтоваров — махинатор познакомился, придя за покупками. Сообщил, что у ее сына и дочери проблемы со здоровьем, не все гладко в личной жизни. Этим и зацепил женщину. Хотя и без магии все было очевидно: фото детей находились возле рабочего стола бухгалтера, а про сложности в семье сына женщина призналась сама. «Исцеляющие» молебны и заговоры были оценены в 5 тысяч российских рублей и 100 долларов.

Третья жертва — пенсионерка — попалась на удочку мошенника возле магазина ритуальных услуг. Решение ее семейных проблем обошлись в 130 евро и 20 долларов. Через несколько месяцев, не получив никакой реальной помощи, именно эта женщина обратилась в милицию.

При задержании у псевдосвященника изъяли чемодан, в котором обнаружили фотографии жертв, список контактов и перечень «услуг», «магические» принадлежности. «Целитель» провел в СИЗО 4 месяца, на суде не признал вины: мол, потерпевшие просто не выполняли всех его рекомендаций.

Мошеннику дали штраф свыше 3 тысяч рублей, и он уже на свободе. Возможно, даже снова кого-то «лечит». Будьте внимательны.

— Мошенники, представляющиеся колдунами, магами и целителями, уходят в прошлое, — поясняет старший помощник прокурора Витебска Кристина Матвеева. — Они перебираются в интернет, используют современные технологии обмана.

Вариантов предостаточно. При этом поражает доверчивость некоторых людей. Общаешься с потерпевшими, и большинство даже не может объяснить, почему поверили откровенной лжи. Мол, уж очень убедительно говорили, вошли в доверие… Такое впечатление, что чем более дерзко и нагло действуют мошенники, тем больше людей им верит.

Деньги потом

Вы бы отдали собственный автомобиль, выставленный на продажу, потенциальному покупателю бесплатно? Не спешите с ответом. В области именно так поступили как минимум несколько десятков автовладельцев!

Около полугода двое молодых дельцов одурманивали автомобилистов, продававших недорогие машины — по цене от 500 до 3 тысяч долларов. Работали по объявлениям. Представлялись покупателями, жаловались на отсутствие денег и убеждали отдать технику взамен на расписку — с обещанием отдать долг в течение месяца. Больше продавцы их не видели. Мошенники перепродавали машины или разбирали на запчасти.

На суде махинаторы вину не признали: мол, хотели бы вернуть деньги, да возможности нет. Мошенников ждет не один год за решеткой. Только людям, лишившимся машин и денег, от этого не легче.

Еще один вопрос. Помогли бы вы своему другу, оформив на себя дополнительную зарплатную банковскую карту? В прошлом году найти выгоду из этого сумела парочка нигде не работающих сожителей.

Молодые люди (обоим до 30 лет) снимали в Витебске квартиру, средств на богатую жизнь постоянно не хватало. Тогда они придумали хитрую схему: просили друзей-знакомых оформить на себя еще одну банковскую карточку и отдать в пользование дельцам. Якобы для получения переводов из России. На самом деле, используя карты, они оформляли онлайн-кредиты на суммы от 3 до 10 тысяч рублей. Зная чужие паспортные данные и привязав к собственным номерам телефонов банковские карты, сделать это было несложно.

Восемь потерпевших (среди которых даже мама мошенницы) были в неведении до тех пор, пока не получили из банков «письма счастья». Махинаторы «заработали» около 30 тысяч рублей, большую часть которых потратили на веселую жизнь.

Суд приговорил криминальный дуэт к 4 и 4,5 года лишения свободы. Но вот долги банкам пока возвращают потерпевшие.

Аферист.NET

— Способов обмана все больше, схемы сложнее, а значит, и наказать виновных тяжелее, — отмечает старший оперуполномоченный управления уголовного розыска УВД облисполкома Андрей Лабуть.

Примерно 60−70% дельцов сегодня используют цифровые технологии.

— В прошлом году в области по линии уголовного розыска зарегистрировано около 5,5 тысячи преступлений, из которых «чистых» мошенничеств — порядка 300. Но если добавить к ним несанкционированный доступ к компьютерной информации, хищения путем использования компьютерной техники, то цифра вырастет до тысячи. Раскрываемость классических мошенничеств достигает почти 100%, афер с применением высоких технологий и в интернете — 30−40%. Это связано с тем, что зачастую мошенники находятся за рубежом, существует множество специальных программ, позволяющих шифровать IP-адреса и так далее.

По словам оперативника, в последнее время чаще всего злоумышленники размещают в социальных сетях объявления о продаже какого-либо товара по привлекательной цене, ищут покупателя, убеждают его сделать предоплату либо внести небольшой задаток за покупку. Вскоре продавец пропадает, а вместе с ним и переведенные деньги. Похожая схема и с выдачей несуществующих кредитов, когда жертве предлагают на очень выгодных условиях взять у частного лица деньги в долг и оплатить лишь небольшой процент «за необходимые накладные расходы» или за доставку кредита курьером. В прошлом году витеблянка лишилась так тысячи долларов, переведя их в несуществующий банк в… Эквадоре.

Отдельная история — любовно-дружеские «разводы». Например, мошенники взламывают страницы в соцсетях и начинают рассылать просьбы о финансовой помощи всем друзьям. Клюнут несколько — уже прибыль. Главное — концов-то не найдешь.

Про «нигерийские письма» с признаниями в любви от красивых отставников из Евросоюза и США, кажется, в свое время прожужжали все уши. Но схема все равно работает! В прошлом году витеблянка бальзаковского возраста перевела на расчетный счет в Нигерии 18,5 тысячи долларов. Познакомившись на сайте с «американским полковником», ждала, когда он вывезет из жаркой страны золото и бриллианты. Не дождалась.

— Не верьте рекламе в интернете, особенно в социальных сетях. Не спешите с предоплатой! — советует Андрей Лабуть. Прежде чем делать любые транзакции в сети, посмотрите отзывы, также есть немало сайтов со списками схем мошенничества и даже фотографиями злоумышленников. Особенно будьте осторожны при покупках в виртуальных магазинах: уважающие себя торговые площадки работают без предоплаты, имеют положительные отзывы. И никогда не распространяйте свои личные данные, тем более фото банковских карт, через интернет. Выбирайте разные пароли для разных социальных сетей.

Заговорить воду

Ну, а если душа просит чуда общения с целителем или магом? Не проблема — испытано на себе.

В Витебске интернет-поисковик выдает как минимум полтора десятка оракулов, с адресами и контактами.

Интересно, что в нашей стране магам можно без проблем регистрироваться как ИП, выбрав из общегосударственного классификатора вид экономической деятельности — «иной». Единственное ограничение — запрет на любую рекламу. Впрочем, работают сарафанное радио и те же сайты отзывов в интернете.

Я дозвонился до нескольких витебских целителей — в основном, это бабушки. Они готовы и порчу снять, и с ведением бизнеса помочь. Только плати. Консультация (у большинства она предусматривает заговаривание воды, которую потом надо пить, и магические ритуалы) стоит 20−25 рублей. Причем одна ведунья заявила по телефону, что готова даже выдать чек!

Раскрыв карты, удалось разговорить одного мага — некоего Виктора. Он честно признался, что по образованию учитель химии и биологии, увлекается дистанционным массажем, а заодно и духовными практиками. Клиентов, по его словам, хватает.

— Люди хотят, чтобы их слушали, сопереживали и помогали. Я делаю, что они хотят, — рассказал мужчина.

Но не является ли все это мошенничеством?

— Когда человек сам упорно ищет возможность общения с так называемыми магами и целителями, сам просит совершить некие обряды и ритуалы, платит за это деньги, то говорить о какой-то правовой защите очень сложно, — считает Кристина Матвеева. — Другое дело — приставание к прохожим на улице с целью погадать или снять порчу. К этому милиция относится уже более пристально.

Комментарий специалиста

Игорь Пономарев, психиатр, заместитель главного врача областного клинического центра психиатрии и наркологии:

— Время от времени к нам в стационар попадают жертвы различных магов и целителей. Для реабилитации таких пациентов необходим не один месяц работы целой бригады медицинских специалистов.

Большинство мошенников и «колдунов» — хорошие психологи. Они выбирают в качестве жертв робких, застенчивых, неуверенных в себе людей и манипулируют ими. Мой совет всем: не ищите спасения в магии, а лучше поговорите о проблемах с близкими, обратитесь к психологу или психотерапевту.