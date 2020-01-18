|
В Хургаде умер белорусский турист
18.01.2020 12:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В египетской Хургаде умер белорусский турист. Трагический случай произошел на курорте почти неделю назад. Об этом TUT.BY рассказал источник, знакомый с ситуацией.
34-летний минчанин умер в Хургаде на прошлой неделе в ночь с воскресенья на понедельник. По заключению врачей, причиной стала сердечная недостаточность, говорит источник.
Мужчина был на курорте с женой, в семье также растет годовалый сын.
Известно, что с конца октября минувшего года в Египте умерли три белорусских туриста, еще одна туристка скончалась по приезде домой. Скончались люди по разным причинам.
В конце октября в египетской больнице
В декабре в Шарм-эль-Шейхе также
17 декабря перед посадкой на рейс Хургада — Минск в аэропорту Хургады
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагический случай произошел на курорте почти неделю назад. Об этом TUT.BY рассказал источник, знакомый с ситуацией.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)