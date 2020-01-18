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С 1 января 2020 года изменены некоторые правила ввоза товаров для личного пользования через границу

18.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

С 1 января 2020 года изменены некоторые правила ввоза товаров для личного пользования через границу
Фото из открытых источников

С 1 января 2020 года изменены некоторые правила ввоза товаров для личного пользования через таможенную границу ЕАЭС.

Обращаем внимание, что:

1. Снижена единая ставка таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в международных почтовых отправлениях.

В отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, отправленных в адрес одного получателя (физического лица) с превышением норм беспошлинного ввоза, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 21.07.2014 №360 «О перемещении товаров для личного пользования», месячная норма пересылки* – 200 евро и 31 кг, при этом разовая норма** – 22 евро и 10 кг (* общая стоимость и общий вес всех пересылаемых товаров в международных почтовых отправлениях в адрес одного получателя в течение календарного месяца; ** стоимость и вес товаров, пересылаемых в одном международном почтовом отправлении).

Подлежат уплате таможенные пошлины, налоги по единым ставкам: 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг веса брутто международного почтового отправления в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

До 01.01.2020 в случае превышения норм беспошлинного ввоза подлежат уплате таможенные пошлины, налоги по единым ставкам: 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

2. Понятие «неделимый товар» применяться не будет. В настоящее время под неделимым понимается товар для личного пользования весом более 35 кг (с учетом фактически перемещаемой первичной упаковки, которая неотделима от товара до его потребления и (или) в которой товар представляется для розничной продажи), состоящий из одной единицы товара (в т.ч. перемещаемый в несобранном или разобранном, в некомплектном или незавершенном виде), при условии, что разделение такого товара невозможно без изменения его назначения (например, стиральная машина, холодильник, духовой шкаф).

С 1 января такой товар при ввозе его на таможенную территорию ЕАЭС включен в установленные нормы беспошлинного ввоза:

а) товары для личного пользования, ввозимые воздушным транспортом – весом до 50 кг, стоимостью до 10 000 евро;

б) товары для личного пользования, ввозимые автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в пешем порядке реже 1 раза в 3 календарных месяца – весом до 25 кг, стоимостью до 500 евро;

в) товары для личного пользования, ввозимые автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в пешем порядке чаще 1 раза в 3 календарных месяца – весом до 20 кг, стоимостью до 300 евро.

По словам главного инспектора отдела организации таможенного контроля Гомельской таможни Татьяны Дьяченко, таможенные пошлины, налоги таких товаров будут рассчитываться по единым ставкам – 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

Например: при ввозе духового шкафа 01.01.2020 весом 37 кг, стоимостью 550 евро (предыдущий въезд на таможенную территорию ЕАЭС в Республике Беларусь – 15.08.2019, т.е. реже 1 раза в 3 календарных месяца) таможенные пошлины, налоги будут рассчитываться следующим образом:

1) 550 евро – 500 евро (норма беспошлинного ввоза) = 50 евро
50 евро * 30% = 15 евро, но не менее

2) 37 кг – 25 кг (норма беспошлинного ввоза) = 12 кг
12 кг * 4 евро = 48 евро.

Таким образом, подлежит уплате 48 евро (таможенные пошлины, налоги), а также 10 бел. рублей (сбор за таможенное оформление, установленный Указом от 13.07.2006 №443).

Подготовила Антонина ТАРАСОВА

 
 
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С 1 января 2020 года изменены некоторые правила ввоза товаров для личного пользования через таможенную границу ЕАЭС. Обращаем внимание, что: 1....
 
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