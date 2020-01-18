За три дня на белорусских метеостанциях побито 37 температурных рекордов

Источник материала: Tut.by

Перед небольшим похолоданием, которое 17 января охватило юго-западные районы Беларуси, а 18-го распространится на остальную территорию, на четырех метеостанциях обновлены рекорды тепла за весь период метеонаблюдений, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by .



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Самая высокая температура отмечена в Лепеле (Витебская область) — плюс 6 градусов. На втором месте самая северная точка страны Езерище — 5,9. В обоих населенных пунктах побиты максимумы дня 27-летней давности (5,8 и 4 градуса соответственно).

В Витебске воздух прогрелся до 5 градусов (4,9 в 2007 году). В Мстиславле, где наблюдения проводятся лишь 11 лет и база данных небольшая, обновлен рекорд 2015 года — 4 градуса тепла против 0,2.

В Минске до рекорда было далеко — 4,8 против 7,6 градуса в 1993 году. Самые низкие температуры зафиксированы на юге и юго-западе (в Житковичах Гомельской области — минус 1, в Пинске и Ивацевичах Брестской области — минус 0,5). Рекорд дня для всей территории страны устоял (11,6 градуса в Высоком Брестской области в 1993 году).

Накануне, 16 января, обновились максимумы на 7 из 11 метеостанций Витебской области, на двух — в Могилевской и на одной — в Минской. Днем ранее были побиты рекорды на 23 станциях, включая 10 в Витебской области, при этом установлен новый экстремум для всей страны (8,1 градуса тепла в Бресте).

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Таким образом, за последние три дня перекрыто 37 температурных рекордов, а с начала нового года — 39 (3 января были зафиксированы новые максимумы в Минске и Борисове).