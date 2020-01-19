Праздник ко Дню спасателя традиционно собрал вместе работников Кореличского РОЧС

Источник материала: Полымя

В Кореличском молодежном центре культуры работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям собрались на торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя. Разделить праздничное настроение пришли ветераны, а также родные и близкие нынешних работников МЧС.





Торжественное мероприятие открыл поздравительной речью начальник Кореличского РОЧС майор внутренней службы Денис Александрович Стодольник и заместитель председателя Кореличского райисполкома Александр Анатольевич Былич.





Александр Анатольевич Былич за многолетний добросовестный труд и качественное выполнение служебных обязанностей наградил:

Почетной грамотой Кореличского райисполкома — командира отделения пожарного аварийно-спасательного поста №12 Кореличского РОЧС Александра Викторовича ЯНУШЕВСКОГО;

Благодарственным письмом председателя Кореличского райисполкома — пожарного пожарной аварийно-спасательной части №2 Кореличского РОЧС Сергея Робертовича РАУДКАТСА;

Почетной грамотой Кореличского районного Совета депутатов — начальника караула пожарной аварийно-спасательной части №1 Кореличского РОЧС Валерия Анатольевича КОСТЮКА;

Благодарственным письмом председателя Кореличского районного Совета депутатов — водителя пожарной аварийно-спасательной части №1 Кореличского РОЧС Алексея Николаевича РАКАЧА.













Начальник Кореличского РОЧС майор внутренней службы Денис Александрович Стодольник за значительный вклад в предупреждении и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, образцовое выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности в 2019 году наградил:

Юбилейной медалью «20 год органам i падраздзяленням па надзвычайных сiтуацыях Рэспублiкi Беларусь» — водителя пожарной аварийно-спасательной части №1 Кореличского РОЧС старшего прапорщика внутренней службы Владимира Михайловича ЛАГУТУ и водителя пожарной аварийно-спасательной части №2 Кореличского РОЧС прапорщика внутренней службы Павла Леонидовича ЛЕЙКО;

Юбилейной медалью «100 год Узброеным сiлам Рэспублiкi Беларусь» — начальника пожарного аварийно-спасательного поста №12 Кореличского РОЧС старшего прапорщика внутренней службы Виталия Александровича АНИСИМА.

За многолетний труд и образцовое выполнение служебных обязанностей награждены заслуженные ветераны органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь: Юрий Аркадьевич Бунчук, Роман Николаевич Гецман, Александр Иосифович Савко, Сергей Владимирович Синица, Игорь Александрович Хук.

Ответное слово для поздравления с профессиональным праздником было предоставлено заслуженному ветерану органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Роману Николаевичу Гецману.













В этот торжественный день на сцену также поднимались почетные гости праздника: начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского райисполкома, председатель Кореличской РО РОО «Белорусский союз женщин» Инна Михайловна Санчук, исполняющий обязанности первого секретаря Кореличского районного комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Аксинья Владимировна Ждан. Они пожелали спасателям неиссякаемых сил и железного здоровья, легких будней и меньше чрезвычайных ситуаций.

Музыкальные композиции виновникам торжества и гостям подарили артисты сферы культуры Кореличчины.





Екатерина ЗУЗО,

инспектор СПиВО Кореличского РОЧС

Фото предоставлены Кореличским РОЧС