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19 января — День спасателя. Инспектор Глусского РОЧС Станислав Берёзкин три года обучает глусчан правилам безопасности

19.01.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

19 января — День спасателя. Инспектор Глусского РОЧС Станислав Берёзкин три года обучает глусчан правилам безопасности

Старшего лейтенанта внутренней службы инспектора сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Глусского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Станислава Берёзкина в районе знают многие. Он постоянно выступает в трудовых коллективах, проводит профилактические акции, игры и викторины в школах и детских садах, выезжает на район, его статьи часто встречаются на страницах нашей газеты. Всё это ради того, чтобы достучаться до взрослых и маленьких граждан, донести им правила, которые помогут избежать беды, сохранить их жизнь и здоровье.

Станислав Берёзкин родом из Бобруйска. После окончания Гомельского инженерного института МЧС в августе 2016 года приступил к должности инспектора пропаганды Глусского РОЧС. Вспоминает, что поначалу было непросто, но со временем втянулся, вник в нюансы профессии, набрался опыта, к тому же коллектив его хорошо принял, понравился бобруйчанину благоустроенный и спокойный Глуск, его доброжелательные жители. За три с половиной года молодой инспектор научился к каждому находить подход, для детей быть искренним и интересным, для взрослых — убедительным и настойчивым. Когда видишь положительный результат работы, признается Станислав, видишь интерес в глазах людей, понимаешь, что кто-то становится более ответственным, что твоя работа важна и полезна, — это дает большой толчок для самосовершенствования.

Сегодня Станислав Берёзкин входит в состав молодежной информационной группы, является членом областного совета работающей молодежи при областном комитете БРСМ, секретарем первичной организации ОО «БРСМ» Глусского РОЧС, активно участвует в общественной и спортивной жизни, занимается футболом, состоит в любительской хоккейной команде «Бобруйск. 112». Руководство отдела отзывается об инспекторе как о толковом, активном и ответственном сотруднике, который грамотно организовывает работу, направленную на предупреждение пожаров и других чрезвычайных ситуаций. К слову, сотрудники РОЧС постоянно наращивают обороты информационно-разъяснительной работы. За минувший год вместе с другими заинтересованными службами спасатели провели более 740 профилактических мероприятий. Из них 470 выступлений в трудовых коллективах, более 150 мероприятий в учреждениях образования, 114 сельских сходов, 4 районных мероприятия. Привычным явлением стали рейды и мониторинги состояния пожарной безопасности. Несомненно, всё это помогает уменьшить количество происшествий, уберечь людские жизни, ведь беду всегда легче предупредить, чем потом с ней бороться.

А. АВТУХОВА

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Старшего лейтенанта внутренней службы инспектора сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Глусского районного отдела по чрезвычайным ситуациям...
 
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