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Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань

19.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

Торжественные богослужения в честь праздника Крещения Господня прошли сегодня во всех храмах Буда-Кошелевщины. Многолюдно было и в Свято-Николаевской церкви райцентра, и на Святой криничке в Сельце, где побывал корреспондент «Авангарда».

Желающие запастись святой водой заполнили всю территорию храма, нескончаемая очередь выстроилась у святой кринички. После утренней службы и освящения воды настоятель Свято-Николаевской церкви протоиерей Сергий окропил святой водой верующих, прибывших к селецкому источнику, пообщался с прихожанами, пожелав всем здоровья, мира и добра. Теплые слова поздравления он высказал в адрес буда-кошелевских спасателей, ведь православный праздник Крещения Господня в этом году совпал с профессиональным праздником спасателей Беларуси.

По традиции было много желающих окунуться в купель. И если кто-то подумал, что нынешние крещенские купания проходят в щадящих погодных условиях, то ошибаются. Ведь чем сильнее мороз, чем теплее кажется вода. К тому же воздух очень влажный. Под присмотром спасателей и медиков ребятня и взрослые смело ступали в воду и трижды окунались с головой.Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
В Свято-Николаевской церкви.Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие, желающие запастись крещенской водой, заполнили всю территорию храма.Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань

Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
На Святой криничке в Сельце.Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Для семиклассника Егора Радькова это первый опыт купания в крещенской воде, чего не скажешь о его тренере по тяжелой атлетике Сергее Прокопенко.Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Очередь к источнику.Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Жлобинчанка Александра решила встретить Крещение именно на Святой криничке в Сельце. Она впервые окунается в купель.Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Начальник ОВД Буда-Кошелевского района Виталий Подзерун.Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Настоятель Свято-Николаевской церкви, протоиерей Сергий освящает воду.Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
В нынешнем году Крещение Господне совпало с Днем спасателя Беларуси.Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Окунались целыми семьями.Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань
Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань

Ирина  Палубец.

 
 
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Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже. ...
 
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