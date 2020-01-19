Источник материала: Газета Авангард

Верующие Будакошелевщины встретили Крещение, запаслись святой водой и окунулись в иордань. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

Торжественные богослужения в честь праздника Крещения Господня прошли сегодня во всех храмах Буда-Кошелевщины. Многолюдно было и в Свято-Николаевской церкви райцентра, и на Святой криничке в Сельце, где побывал корреспондент «Авангарда».

Желающие запастись святой водой заполнили всю территорию храма, нескончаемая очередь выстроилась у святой кринички. После утренней службы и освящения воды настоятель Свято-Николаевской церкви протоиерей Сергий окропил святой водой верующих, прибывших к селецкому источнику, пообщался с прихожанами, пожелав всем здоровья, мира и добра. Теплые слова поздравления он высказал в адрес буда-кошелевских спасателей, ведь православный праздник Крещения Господня в этом году совпал с профессиональным праздником спасателей Беларуси.

По традиции было много желающих окунуться в купель. И если кто-то подумал, что нынешние крещенские купания проходят в щадящих погодных условиях, то ошибаются. Ведь чем сильнее мороз, чем теплее кажется вода. К тому же воздух очень влажный. Под присмотром спасателей и медиков ребятня и взрослые смело ступали в воду и трижды окунались с головой.

В Свято-Николаевской церкви.

Верующие, желающие запастись крещенской водой, заполнили всю территорию храма.













На Святой криничке в Сельце.



Для семиклассника Егора Радькова это первый опыт купания в крещенской воде, чего не скажешь о его тренере по тяжелой атлетике Сергее Прокопенко.







Очередь к источнику.







Жлобинчанка Александра решила встретить Крещение именно на Святой криничке в Сельце. Она впервые окунается в купель.





Начальник ОВД Буда-Кошелевского района Виталий Подзерун.



Настоятель Свято-Николаевской церкви, протоиерей Сергий освящает воду.







В нынешнем году Крещение Господне совпало с Днем спасателя Беларуси.











Окунались целыми семьями.





Ирина Палубец.