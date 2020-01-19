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«Боялась, что из-за внешности не заведу в школе друзей». История вьетнамки, живущей в Беларуси
19.01.2020 13:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ми родилась в Бобруйске, имеет белорусское гражданство, но тем не менее считается для многих здесь «чужой». Родители девушки переехали в Беларусь около 30 лет назад из Вьетнама на отработку после вьетнамской войны. Ми ходила в обычную школу, где представлялась Аленой, чтобы чтобы меньше выделяться среди одноклассников. Но с детской жестокостью она все равно столкнулась: тыканье пальцами, перешептывания, грубость. А однажды девушке прямо так и сказали: «Вали из страны, тебе здесь не место!» С возрастом Ми поборола свои комплексы «приезжей» и сейчас не представляет свою жизнь в какой-либо другой стране. Это ее история.
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О взрослении, детской жестокости, расизме и ксенофобии.
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