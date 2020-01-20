Минприроды - на петицию о запрете животных в цирках: мы и сами против, но нужен новый закон

Источник материала: Tut.by

Еще в 2017 году Минприроды выступало с предложением запретить использование диких животных в цирках. Но этот вопрос надо решать на законодательном уровне — таков ответ ведомства на петицию , под которой подписались 10 тысяч человек.



Снимок взят из архива и носит лишь иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Под петицией о запрете животных в цирках подписались 10 тысяч человек

Еще в ноябре 2019-го на площадке petitions.by появилось обращение. Поводом стала публикация на сайте greenbelarus.info — о том, что уже в 45 странах полностью или частично запрещено использовать животных для зрелищ. Причиной тому жестокость при дрессировке, невозможность создать подобающие условия содержания, риск смерти при перевозке и короткая жизнь «артистов». Плюс, по мнению авторов петиции, такие шоу плохо сказываются на психике детей.

«Один из немногих, а точнее, единственный способ заставить выполнять команды дрессировщика, это не вкусная похвала, а выработанный страх перед наказанием, также лишение пищи (…). На просторах Интернета достаточно ужасных, разрывающих сердце видеороликов, подтверждающих жестокое обращение с животными в цирке», — указали составители обращения.

Они перечисляют, что во время гастролей животные вынуждены сутками находится в тесных вагонах, где большинство проводит всю жизнь в «свободное» от репетиций и выступлений время. Все трюки для животных противоестественны, а для дрессировки используются крюки, кнуты, палки и электрошокеры.

Авторы петиции выступают за то, чтобы запретить цирки и аттракционы с животными. Под предложением подписались 10 тысяч 420 человек. И вот, в январе, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды дало свой ответ.

Минприроды: мы сами против, но для этого нужен закон

В Минприроды пояснили, что вопрос обращения с животными (и домашними, и дикими) в культурно-зрелищных мероприятиях (контактных и передвижных зоопарках, цирках) «не относится к сфере сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия животного мира в естественных экологических системах», которая теперь регулируется Законом «О животном мире» и законодательством об охране и использовании животного мира.

А потому данный вопрос надо решать путем разработки уже давно назревшего закона «Об обращении с животными». За это отвечают Министерство жилищно-коммунального хозяйства и депутаты парламента.

Однако ведомство указало свою позицию за подписью замминистра Александра Корбута: «В ноябре 2017 года Минприроды вносило в Минжилкомхоз ряд конкретных предложений, касающихся правового регулирования вопросов содержания домашних животных и требований при обращении с ними, а также запрета использования диких животных в передвижных зоопарках, зверинцах и цирках для проведения культурно-зрелищных мероприятий».