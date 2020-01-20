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Если вы еще не знали. В Гомеле без рекламы и пафоса открылся семейный развлекательный центр
20.01.2020 12:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле без лишних торжеств и пафоса открылся новый центр развлечений — в бывшем кинотеатре «Юбилейный». Пока он работает в тестовом режиме.
Новый центр позиционирует себя как парк семейного отдыха. Обещают, что здесь не будет скучно как детям, так и взрослым.
В центре развлечений несколько зон: «Misteria kidz» для малышей 0−6 лет, «Misteria Active» для детей от семи лет и взрослых с сухим «аквапарком», веревочными городками, горками, тарзанками, качелями, лабиринтами, лазертагом и другими аттракционами.
Есть здесь фудкорт, а также обновленный кинотеатр на 135 мест с кинобаром.
На этом пока все, но поговаривают, что планов у нового собственника объекта еще много.
Похожие развлекательные центры уже работают в столице.
Напомним, кинотеатр «Юбилейный» в Гомеле простаивал с ноября 2011 года. Двухэтажное здание выставили на торги и долгое время
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В Гомеле без лишних торжеств и пафоса открылся новый центр развлечений. Пока он работает в тестовом режиме.
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