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Если вы еще не знали. В Гомеле без рекламы и пафоса открылся семейный развлекательный центр

20.01.2020 12:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле без лишних торжеств и пафоса открылся новый центр развлечений — в бывшем кинотеатре «Юбилейный». Пока он работает в тестовом режиме.


Фото: misteria.by

Новый центр позиционирует себя как парк семейного отдыха. Обещают, что здесь не будет скучно как детям, так и взрослым.

В центре развлечений несколько зон: «Misteria kidz» для малышей 0−6 лет, «Misteria Active» для детей от семи лет и взрослых с сухим «аквапарком», веревочными городками, горками, тарзанками, качелями, лабиринтами, лазертагом и другими аттракционами.

Есть здесь фудкорт, а также обновленный кинотеатр на 135 мест с кинобаром.

На этом пока все, но поговаривают, что планов у нового собственника объекта еще много.

Похожие развлекательные центры уже работают в столице.


Напомним, кинотеатр «Юбилейный» в Гомеле простаивал с ноября 2011 года. Двухэтажное здание выставили на торги и долгое время не могли продать, но в конце 2018 года оно неожиданно ушло с молотка. Причем за цену, в 1,7 тысячи раз превышающую начальную — за 250,2 тысячи рублей.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле без лишних торжеств и пафоса открылся новый центр развлечений. Пока он работает в тестовом режиме.
 
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