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К 80-летию Пинского района. Руководители райисполкома в разные годы (с 1944-го по нынешнее время)
20.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В разные годы Пинский районный исполнительный комитет возглавляли:
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> В год 75-летия Пинского района в райисполкоме была торжественно открыта портретная галерея руководителей исполнительного комитета прошлых лет. В разные годы...
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