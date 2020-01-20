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К 80-летию Пинского района. Руководители райисполкома в разные годы (с 1944-го по нынешнее время)

20.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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К 80-летию Пинского района. Руководители райисполкома в разные годы (с 1944-го по нынешнее время)

В год 75-летия Пинского района в райисполкоме была торжественно открыта портретная галерея руководителей исполнительного комитета прошлых лет.

В разные годы Пинский районный исполнительный комитет возглавляли:

  • Кувырков (1944).
  • Ширин Федор Иванович (1944).
  • Львов Михаил Фадеевич (1944-1946).
  • Корж Григорий Петрович (1946-1954).
  • Фролов Василий Михайлович (1954-1956).
  • Ключников Константин Николаевич (1956-1960).
  • Чеботков Андрей Никандрович (1960-1961).
  • Шиманский Павел Павлович (1961-1962).
  • Минкевич Михаил Викторович (1962-1971).
  • Римашевский Иосиф Викентьевич (1971-1979).
  • Бобко Константин Николаевич (1980).
  • Лемешевский Александр Антонович (1981-1986).
  • Руцкий Дмитрий Дмитриевич (1986-1987).
  • Хвалюк Владимир Михайлович (1987-1995).
  • Дворанинович Василий Васильевич (1995-1997).
  • Лешкевич Святослав Федорович (1997).
  • Сашко Вячеслав Васильевич (1997-2006).
  • Ребковец Валерий Васильевич (2006-2018).
  • Брилевич Игорь Максимович (с 2018 по нынешнее время).

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К 80-летию Пинского района. Руководители райисполкома в разные годы (с 1944-го по нынешнее время) К 80-летию Пинского района. Руководители райисполкома в разные годы (с 1944-го по нынешнее время) К 80-летию Пинского района. Руководители райисполкома в разные годы (с 1944-го по нынешнее время) К 80-летию Пинского района. Руководители райисполкома в разные годы (с 1944-го по нынешнее время) К 80-летию Пинского района. Руководители райисполкома в разные годы (с 1944-го по нынешнее время) К 80-летию Пинского района. Руководители райисполкома в разные годы (с 1944-го по нынешнее время)

 
 
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> В год 75-летия Пинского района в райисполкоме была торжественно открыта портретная галерея руководителей исполнительного комитета прошлых лет. В разные годы...
 
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