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В Дрогичинском районе охотник застрелил больную бешенством лису
20.01.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В урочище «Дошник» Дрогичинского района ввели карантин по бешенству, сообщает газета
Несколько дней назад житель Дрогичина, охотясь в урочище «Дошник» между деревнями Суличево и Селище, подстрелил лису и снял с нее шкуру. При этом разделку добытого животного он проводил без резиновых перчаток. Позже мужчина все же решил удостовериться в том, что лиса не была заражена бешенством, и обратился в райветстанцию.
— Бешенство подтвердилось. С охотником сейчас работают медики, его вакцинируют, — сообщил заместитель главного ветеринарного врача района Максим Рудой.
На урочище «Дошник» наложен карантин. Работники райветстанции обошли все дома в близлежащих деревнях, опросили местных жителей на предмет наличия каких-либо болезней у хозяйских собак, посещения подворий дикими животными. С людьми провели инструктаж, рассказали им о бешенстве. Помимо этого, охотникам поручили усилить отстрел лис, а работникам ЖКХ — работу по отлову безнадзорных животных.
Ранее карантин по бешенству ввели в Пинске. За полтора месяца в городе выявили
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Охотникам поручили усилить отстрел лис, а работникам ЖКХ усилить работу по отлову безнадзорных животных в населенных пунктах района
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