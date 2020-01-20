В Дрогичинском районе охотник застрелил больную бешенством лису

Источник материала: Tut.by

В урочище «Дошник» Дрогичинского района ввели карантин по бешенству, сообщает газета «Драгічынскі веснік» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: fdfg.ru

Несколько дней назад житель Дрогичина, охотясь в урочище «Дошник» между деревнями Суличево и Селище, подстрелил лису и снял с нее шкуру. При этом разделку добытого животного он проводил без резиновых перчаток. Позже мужчина все же решил удостовериться в том, что лиса не была заражена бешенством, и обратился в райветстанцию.

— Бешенство подтвердилось. С охотником сейчас работают медики, его вакцинируют, — сообщил заместитель главного ветеринарного врача района Максим Рудой.

На урочище «Дошник» наложен карантин. Работники райветстанции обошли все дома в близлежащих деревнях, опросили местных жителей на предмет наличия каких-либо болезней у хозяйских собак, посещения подворий дикими животными. С людьми провели инструктаж, рассказали им о бешенстве. Помимо этого, охотникам поручили усилить отстрел лис, а работникам ЖКХ — работу по отлову безнадзорных животных.

Ранее карантин по бешенству ввели в Пинске. За полтора месяца в городе выявили четыре случая заболевания животных . Кроме того, непростая ситуация по бешенству сложилась и в Кобринском районе, где с декабря прошлого года зарегистрировали три случая бешенства у лисиц: 20 декабря в деревне Городец, 23 декабря — в деревне Босяч и 4 января в деревне Большие Лепесы.