В начале недели - оттепельная и ветреная погода, к концу недели по ночам - заморозки

Источник материала: Tut.by

Атлантические циклоны, которые будут смещаться по северу Европы, продолжат выносить на европейский континент теплый влажный воздух, что обеспечит на этой неделе в Беларуси сырую теплую погоду с температурным фоном погоду на 5−8°С выше климатической нормы. В первой половине недели будет преобладать оттепельная и ветреная погода, во второй половине недели в ночные часы будет подмораживать. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромет Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

21 января, во вторник, ночью без существенных осадков. Днем местами, преимущественно по северной половине страны, пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах по югу слабые туман и гололед. Днем местами ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3°С, максимальная температура днем +1…+7°С.

22 января, в среду, временами осадки — дождь, мокрый снег, которые будут сопровождаться сильным порывистым ветром. Температура воздуха в течение суток составит 0…+5°С.

23 января, в четверг, ночью в отдельных районах Беларуси возможен небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром сохранится порывистый ветер, на отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0…-5°С, максимальная температура днем −2…+3°С.

24 января, в пятницу, местами, преимущественно по северу страны, кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах слабый туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −5…+2°С, максимальная температура днем 0…+6°С.

25 и 26 января, в субботу и воскресенье, местами по Беларуси пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -5...+2°С, максимальная температура днем составит −2…+5°С.