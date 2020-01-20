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В Чечерске - карантин: в городе обнаружена бешеная лиса
20.01.2020 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Чечерск закрыли на карантин из-за бешеной лисы, которая забрела во двор одного из домов,
Лиса забрела во двор дома на улице Кооперативной 1 января. Собака, охранявшая дом, напала на незваную гостью. На шум вышел хозяин и убил дикое животное. Как позже показала экспертиза, лиса была бешеной.
С 15 января райцентр закрыт на карантин на два месяца.
В прошлом году в Чечерском районе зафиксировано 10 случаев бешенства.
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С 15 января райцентр закрыт на карантин на два месяца.
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