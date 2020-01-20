В Чечерске - карантин: в городе обнаружена бешеная лиса

Источник материала: Tut.by

Чечерск закрыли на карантин из-за бешеной лисы, которая забрела во двор одного из домов, сообщает «Чечерский вестник».

Лиса забрела во двор дома на улице Кооперативной 1 января. Собака, охранявшая дом, напала на незваную гостью. На шум вышел хозяин и убил дикое животное. Как позже показала экспертиза, лиса была бешеной.

С 15 января райцентр закрыт на карантин на два месяца.

В прошлом году в Чечерском районе зафиксировано 10 случаев бешенства.