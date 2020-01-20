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Зою, которая живет в шалаше у озера в Гомеле, попытались вернуть в социум - но что-то пошло не так

20.01.2020 15:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отшельницу Зою, которая три года живет в Гомеле на берегу озера, местные власти уговорили покинуть шалаш — но что-то снова пошло не так.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

«Главное — не болеть, тогда кирдык». В Гомеле в хижине на берегу озера уже три года живет отшельница

План у гомельских чиновников был такой: отправить женщину на медицинское обследование, параллельно помочь с восстановлением документов и поиском работы. Пока она должна была пожить какое-то время в кризисном центре.

С такими условиями Зоя вроде бы согласилась.

Утром в понедельник за ней приехала машина центра социального обслуживания населения Центрального района Гомеля.

Арсений, молодой человек, который вот уже три года помогает женщине, по такому случаю даже отпросился с работы. Зоя дает ему наказ приглядывать за шалашом. Арсений просит женщину не волноваться и обещает, что все ее вещи он перевезет на время в надежное место.

— Пока не трогай, я ж только посмотреть еду — может, сегодня и вернусь, — предупреждает женщина.


Фото: Елена Бычкова

Кот Лит, почуяв неладное, не отходит от хозяйки ни на шаг.

«Вот что с тобой делать?.. Вы бы написали лучше про него, пусть бы кто забрал. Жалко, домашний ведь совсем», — Зоя докуривает сигарету, еще раз полирует и без того вычищенные сапоги и, наконец, садится в машину.

А через полчаса… Зоя сбежала: когда автомобиль соцслужбы припарковался у кризисного центра, женщина заметила оператора телеканала с камерой — и пулей выскочила из машины и скрылась во дворах многоэтажек.

TUT.BY будет следить за ситуацией.

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Теги: Гомель
 
 
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План у гомельских чиновников был такой: отправить женщину на медицинское обследование, параллельно помочь с восстановлением документов и поиском работы. Пока же...
 
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