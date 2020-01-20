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Троллейбус с «гармошкой» уже ходит по Витебску

20.01.2020 16:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый в Беларуси сочлененный троллейбус с автономным ходом уже ездит по маршруту № 12 в Витебске — с железнодорожного вокзала в спальный микрорайон Билево.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Напомним, троллейбус с бортовым номером 222 презентовали в Витебске в канун Нового года.

— «Белкоммунмаш» раньше таких троллейбусов не производил, модель впервые появилась в Витебске. За основу взяли 433-ю модель электробуса, но вся «начинка» — абсолютно новая, с нуля, — пояснил директор филиала «Горэлектротранспорт Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» Сергей Медведев.

Журналистам на презентации машины сообщили, что для областного центра закупили три сочлененных троллейбуса с автономным ходом: два — уже в Витебске, а третий, еще более усовершенствованный, должен прибыть до конца зимы. Кроме того, хотят купить еще 10 троллейбусов модели «АКСМ-32100D».

 
Теги: Витебск
 
 
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Первый в Беларуси сочлененный троллейбус с автономным ходом уже ездит по по маршруту № 12 в Витебске - с железнодорожного вокзала в спальный микрорайон Билево.
 
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