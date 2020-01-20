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В Лидском районе пропал парень: позвонил родным, сказал, что заблудился - и больше на связь не выходил

20.01.2020 16:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лидском районе 17 января пропал 24-летний молодой человек, житель деревни Стерково. Мужчина — инвалид второй группы. Вечером он был в гостях в соседнем населенном пункте, пошел домой — но там так и не появился, сообщает поисковый отряд «Ангел».


Фото: vk.com/angel_search_lida

Эдуард Михалович был в гостях у знакомого в деревне Татарцы, что в трех километрах от места проживания мужчины. Около 23.00 он направился домой. Чуть позже позвонил родным и рассказал, что заблудился, после этого перестал выходить на связь.

До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Если вы видели мужчину, позвоните по телефонам: +375(29) 867−93−92 либо 102.

 
 
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