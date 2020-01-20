Матери, задушившей 2-летнего сына в Лепеле, вынесли приговор

Источник материала: Tut.by

Суд в Лепеле 20 января вынес приговор по резонансному делу об убийстве 2-летнего мальчика, в котором обвиняли его мать — 24-летнюю местную жительницу Алену Харленок. Вердикт — 13 лет колонии. Столько и просил прокурор.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— Приговор суда — 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, — сообщила TUT.BY официальный представитель областного суда Наталья Платоненко.

Напомним, утром 27 мая 23-летняя жительница Лепеля сообщила в милицию, что ее 2-летний сын, с которым она гуляла в парке, пропал. Описала даже приметы мужчины, с которым якобы видели ребенка. Милиционеры обследовали парк и прилегающую территорию, спасатели искали ребенка возле местных водоемов, водолазы обследовали дно реки.

Когда силовики изучили записи камер видеонаблюдения и установили утренний маршрут женщины — засомневались: она была одна, без ребенка. Позже в гараже нашли его тело. Эксперты установили, что малыш был задушен.

На первом судебном заседании 8 января Алена отказалась давать показания, поэтому прокурор зачитал ее показания, данные во время следствия.

Как рассказывала молодая мать, своего сына она задушила вечером 26 мая. В тот момент она была трезва. До этого ребенок два дня болел, у него была простуда. Мать лечила его сама, сбивала температуру, в больницу не обращалась. Вечером 26 мая домой приехал ее сожитель Андрей. Ребенок из-за болезни стонал. Андрей сказал Алене, что если ребенок не перестанет стонать, он выбросит его в сарай.

«Я взяла ребенка на руки и закрыла ему рот и нос своей правой ладонью. И держала так руку несколько минут. Затем положила Ярослава на тахту. Я поняла, что он мертв. Не могла уснуть до двенадцати ночи, так как мне казалось, что сын на меня смотрит. Хотя он уже не мог на меня смотреть. Сожитель в это время спал и не видел того, что я делала», — рассказывала следователям женщина.

Утром Алена сказала сожителю, чтобы он не трогал ребенка и не подходил к нему. Дождавшись, когда Андрей уйдет на работу, женщина попыталась избавиться от тела сына. Оно к тому моменту было синим. «Одела, положила труп в черный пакет. Отнесла его в сарай. Там положила пакет в диван. Наверх поставила телевизор».

После этого женщина решила создать себе алиби и сообщила милиции, что ее сын пропал.

«Не могу понять, почему я совершила убийство сына. В тот момент я не испытывала к нему ненависти, неприязни. Просто закрыла ему рот и нос ладошкой. В содеянном полностью раскаиваюсь», — говорила она во время следствия.