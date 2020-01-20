Движению – безопасность!

Источник материала: Кировец

В зимний период значительно ухудшаются погодные и дорожные условия, в результате чего многократно повышается вероятность стать участником дорожно-транспортного происшествия. Многолетняя практика подтверждает, что именно в этот период на дорогах увеличивается количество наездов на пешеходов и велосипедистов, основная часть из которых происходит в темное время суток.





По информации начальника ОГАИ РОВД Виталия Котова, в темное время суток или в условиях недостаточной видимости ДТП со смертельным исходом происходят в 3 раза чаще, чем в дневное время. Основная причина – это плохая видимость объекта. Ведь при движении в темноте в поле зрения водителя находится только та часть дороги, которая освещена фарами автомобиля. При этом восприятие световых контрастов становится хуже. Уже в ранних сумерках отчетливо видимые днем предметы блекнут, а после захода солнца становятся едва различимыми. А если к этому добавляется туман, моросящий дождь и снегопад, то невыразительная фигура человека полностью сливается с дорогой. Поэтому светоотражатели стали непременным атрибутом пешехода во многих странах. В Беларуси, как в большинстве Европейских стран, США, Прибалтике введено обязательное ношение светоотражателей для пешеходов и велосипедистов в темное время суток. Штраф за данное правонарушение составляет от 1 до 3 базовых величин, а за правонарушение, совершенное в состоянии алкогольного опьянения – штраф уже будет варьироваться в пределах от 3 до 5 базовых величин.







Но важно не только иметь светоотражатели, но и правильно их разместить. Фликер должен находиться спереди. Если это нарукавная повязка – надевайте её на правую руку. Наилучшим вариантом является наличие двух повязок на обоих рукавах. Обозначенный таким образом пешеход даёт возможность водителю своевременно его заметить и избежать наезда.

Велосипедистам же стоит знать о том, что их транспорт, движущийся в непосредственной близости от автомобилей, также должен быть оборудован световозвращателями. А самим любителям данного вида передвижения необходимо позаботиться о сохранности своей жизни и надевать световозвращающие жилеты.

Возчики гужевого транспорта, также как пешеходы и велосипедисты, зачастую ставят под удар автомобиля свою жизнь и здоровье, не желая сделать свой транспорт и себя видимыми. Возчику также важно быть видимым на дороге, и в темное время суток в обязательном порядке использовать световозвращающие повязки, но лучший вариант – надевать светоотражающий жилет.







Водителям Госавтоинспекция также считает нелишним напомнить о том, что высокой тяжестью последствий отличаются дорожно-транспортные происшествия, совершенные по причине нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения. Особенно опасно совершать такие действия в тяжелых дорожных зимних условиях…

П.92 Правил дорожного движения обязывает водителя до начала обгона убедиться в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна и своими действиями он не создаст угрозу безопасности дорожного движения, не заставит участников дражного движения изменить направление и (или) снизить скорость движения.

За данные правонарушения предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.







Очень часто ДТП происходят на перекрестках. Водителям необходимо помнить, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспорту, приближающемуся к нему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения. На перекрестке неравнозначных дорог водитель обязан уступить дорогу водителям, приближающимся справа. Если перекресток регулируемый, выезжать на него необходимо только при разрешающем сигнале светофора, предварительно уступив дорогу транспорту, завершающему движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход улицы. Однако в реальности зачастую происходит иначе.

Если по каким-либо причинам вы не можете определить последовательность проезда перекрестка, действуйте так, как если бы вы находились на второстепенной дороге.

Главное и самое важное правило – обязательно предоставлять преимущество тем, кто имеет на это право. Но если вы видите, что какой-то лихач на всех парах мчит навстречу беде, не подставляйте под удар его автомобиля свое здоровье и жизнь, пропустите его, для вас это будет безопаснее. Отдельные водители, совершая опасный маневр, просто не задумываются о последствиях в результате неудачи. А если перед началом маневра представить себе, что будет, если вы не успеете «проскочить», может, вам и не захочется рисковать!







Каждому пора осознать: дорога – не игра! Она требует к себе уважения. И забыв об этом, можно расстаться с жизнью. Необходимо понять, что проблем и в жизни, и на дороге станет меньше, если соблюдать установленные для всех правила.

Если Вы заметили на проезжей части нетрезвого пешехода, велосипедиста, возчика гужевого транспорта, либо неадекватно ведущего себя при управлении транспортным средством водителя, возможно, находящегося в состоянии опьянения – не будьте безразличными! НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ! Вовремя сообщите в милицию по телефону 102 о нахождении нетрезвого на дороге. Возможно, этот звонок спасет чью-то жизнь!