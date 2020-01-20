Почему педагоги такие «терпилы»? Мнение Наталья Поспеловой

Источник материала: Tut.by

В СМИ, соцсетях и телеграм-каналах часто появляется истории об очередном поручении, которое должны выполнить педработники: подписка на госиздания, заполнение трибун на спортивных состязаниях и культурных мероприятиях, дежурство педагогов в вечернее время, обеспечение ими безопасности движения на пешеходных переходах и многое другое. Знаете ли вы какую-то другую сферу (кроме образования), где бы столь сильны были тенденции запредельной исполнительности и запредельной же ответственности?



Наталья Поспелова. Фото с сайта choice.by

Наталья Поспелова — специалист по семейному неблагополучию и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 28 лет работала в органах охраны детства Беларуси, из них 12 — в Национальном центре усыновления. Автор более 100 методических и публицистических работ по проблемам социального сиротства и семейного неблагополучия. Одна из основателей республиканского портала по поиску семей для детей-сирот www.dadomu.by и единственного в СНГ ежемесячного издания для замещающих родителей и специалистов органов опеки и попечительства — газеты «Домой!». Референт Белорусского общественного объединения замещающих семей «С надеждой». Профессиональная специализация: альтернативные формы жизнеустройства детей-сирот; споры родителей о воспитании детей; сопровождение семей, желающих принять или уже принявших детей-сирот на воспитание. E-mail автора: nastapos@mail.ru.

Слабо представить передовой отряд коммунальников, дежурно прогуливающихся по ночным улицам города в ожидании инцидента с прорвавшейся трубой или засорившейся канализацией, или дворников, посещающих Чижовка-Арену бригадой в полном составе, включая беременных и пенсионеров? Может быть, вам известны имена тайных героев, которые ремонтировали свой рабочий кабинет не только своими руками, но и за свои средства, к примеру, в Парке высоких технологий? А в школах, детсадах, детских социальных приютах и в ряде иных учреждений системы образования — такие истории есть.

Выполнение подобных поручений в системе образования стало просто нормой. Оставим за кадром портрет тех, кто такие поручения и распоряжения отдает. Рассмотрим психологический портрет исполнителей. Может быть, именно в глубинах их психологии удастся найти ответ на вопросы: почему педагоги соглашаются выполнять эти, мягко говоря, неоднозначные поручения, и почему вообще педагоги этакие «терпилы»?

Все люди — разные. И педагоги — не исключение. Все живут и жили в разных условиях, но вместе с тем в рисунке судьбы многих педагогов можно заметить общие тенденции.

Начнем с главного: почему мы приходим в педагоги?

Ответ у каждого из нас на этот простой вопрос будет свой. Большинство педагогов скажут, что очень хотели сеять доброе, разумное, вечное. Или хотели зажигать искорку неподдельного познавательного интереса в детских глазенках; или «хотели согревать своими сердцами застывшие от недетских обид детские сердца» (это цитата, прозвучавшая в выступлении действующего педагога социального). Кто-то хотел вести подрастающее поколение дорогою добра; кто-то — по тернистому пути знаний; кто-то хотел стоять у истоков, кто-то — у колыбели и т.п. Кто-то вообще замахнулся на святое и хотел стать чужим детям второй мамой, и чтоб школа — вторым домом… Кто-то вспомнит и воспоет свою династию, где педагогами были еще прапрабабушки и дедушки. Красивых слов и идиоматических выражений у каждого из нас в избытке. Публика на это многозначительно улыбнется и скажет: «Если нет другой дороги, то идите в педагоги».

Истина посередине, как всегда. В педагоги люди идут, чтобы ощутить и на постоянной основе чувствовать свое могущество. Однажды я, по молодости, так и брякнула на каком-то профессиональном кастинге: «А меня никто, кроме детей, особо и не слушается. А дети — да, они слушаются и с ними я всегда могу договориться». Ну это так, мемуарно.

Впрочем, люди вообще-то всегда выбирают ту профессию, в которой они наиболее успешны. Педагоги — не исключение. Педагоги успешны с детьми. Со взрослыми — это другой вопрос.

И вот версия ответа на вопрос о том, почему педагоги терпят всякие абсурдности и неправомерности: а они вроде сами как дети. С душою чистой, простой, почти детской и с незамутненным всякими кознями рассудком. Вот на них и ездят. Допустим.

Не претендую на научность и тотальную достоверность. Признаюсь честно: этот вопрос в разных интерпретациях я задавала в разных по численности педагогических аудиториях. И всегда получала в большинстве примерно такой ответ: родительские семьи многих педагогов с большой натяжкой можно назвать благополучными, функциональными. Как правило, дисфункция в семьях, в которых ребенок избрал профессию педагога, идет по отцовской линии: отца либо нет, либо его фигура слишком слаба на фоне сильной, суперответственной и нередко — деспотичной матери. И вовсе не обязательно, чтобы отец в таких семьях пил или гулял. Он просто мог быть занят работой, охвачен какой-то сверхидеей, принадлежать служению (родине, партии, армии и т.д.). Такая семья — прям питательная среда для выведения сначала детей, а потом и взрослых, которые «за всё в ответе», «за всё переживают», при этом «с личной неуспокоенностью и высокой самоотверженностью».

Это вторая версия ответа на вопрос о том, почему педагоги такие «терпилы»: с детства несут тяжелую ношу безотказности (попробуй-возрази суровой маме!), не умеют проявить своего мнения и настоять на своем (спасибо отсутствующему либо занятому папе, он этому не научил), — их личность деформируется настолько, что во взрослой жизни трудно становится отстоять свое мнение, возразить руководству, а абсурдность поручений обсуждается лишь шепотом за закрытыми дверями в учительских или на домашних посиделках с коллегами.

Третьей версией ответа на главный вопрос сегодняшней темы является обидное: педагоги — неграмотные люди. В большинстве своем это якобы не ходоки по инстанциям, не пробивные дельцы. Это управляемые работяги, которые ждут «как нам скажут — так мы и сделаем». Наверное, нет другой такой сферы, кроме образования, где большинство работников свято убеждены в том, что ненормированный рабочий день — это их ежедневная обязанность ночевать на рабочем месте или поздно вечером прочесывать окрестности в ходе рейда с каким-нибудь звучным названием, или где трудящиеся думают, что могут уволиться «по собственному желанию». А педагоги именно так и думают. Не верите? Спросите сами.

Есть еще одна версия. Она немножко конспирологическая, но почему бы и нет. Система — она везде, даже там, где ее как бы и нет. Это как «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Если ты в упряжке — как бы тяжело не было, но ты вместе, ты с соратниками, сокамерниками, с друзьями по несчастью. Страшно уйти из системы: для рядовых педагогов, чьим главным активом является диплом учителя, — выпасть из обоймы равносильно физической смерти. Куда идти? Кому ты нужен? А система — она везде. И если за тобой тянется шлейф «борца за справедливость» — шансы на дальнейшее профессиональное жизнеустройство ох как невелики. А у всех семьи, их кормить надо, дети — их учить надо. И твоя неудобность может сказаться и на их судьбе. Поэтому люди выбирают терпеть и не шевелиться: вдруг само рассосется.

Ну и последняя в ряду версия, объясняющая безграничное педагогическое терпение и неимоверную исполнительность. Педагоги — маленькие и усталые люди. И они хотят свою зону комфорта. Потому что это, на самом деле, классно: работать с детьми, вести, увлекать, контактировать, растить. Это приятная работа, она эмоциональная, подвижная, сочная, если хотите. Ну и за нее регулярно и не очень плохо платят… И когда появляется такой вот организационно-распорядительный выкидыш в виде абсурдного поручения или распоряжения, — люди решают поскорее избавиться от него. Т.е. выполнить и руки отряхнуть. Как-то так.