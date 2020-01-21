Занятость и зарплата – тема встречи сенненцев с Андреем Кунцевичем

Источник материала: Голас Сененшчыны

В рамках единого дня информирования «Рынок труда в Республике Беларусь: занятость и заработная плата населения» в прошлую пятницу состоялась встреча заместителя главы Администрации Президента Республики Беларусь Андрея Кунцевича с руководством и представителями социальной сферы Сенненского района.





В начале своего выступления высокий гость акцентировал внимание на том, почему именно вышеозначенная тема вынесена на очередной день информирования. Результаты изучения общественного мнения в течение последних лет говорят о том, что именно заработная плата, рост цен, занятость населения входят в перечень тех тем, которые сегодня наиболее волнуют жителей нашей страны, подчеркнул Андрей Кунцевич. Эти вопросы находятся под пристальным вниманием и контролем Президента.

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, реальные располагаемые денежные доходы населения (денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) растут. Так, в январе–октябре 2019 г. они составили 106,6% к этому периоду 2018 г. Озвучил ситуацию заместитель Главы Администрации Президента и в разрезе регионов. По объективным причинам наибольший рост доходов отмечен по Минску и Минской области, порядка 108%. Витебская область имеет темп роста реальных доходов в 105,3%. Это шестая позиция из всех регионов Беларуси, ниже только в Могилёвской области.

За 11 месяцев прошлого года по сравнению с 2018 отмечен рост заработной платы на 13,6%. В целом задача Главы государства по выходу на среднюю заработную плату по стране в 1000 рублей выполнена. «Понятно, что не в каждом регионе, не в каждой области и не в каждой сфере, как, например, в социальной, мы достигли этого уровня», — отметил Андрей Кунцевич.

При этом руководство страны неоднократно указывало на то, что рост заработной платы должен быть увязан с ростом производительности труда. По данным Национального статистического комитета видно, что реальные зарплаты белорусов увеличиваются быстрее, чем производительность труда. «Что же касается Сенненского района, то заплата здесь выплачивается именно заработанная», — подчеркнул Андрей Кунцевич.

В целом стабильная экономическая ситуация в стране позволила увеличить и размер минимальной заработной платы, которая является одной из мер социальной защиты трудящихся. Это та сумма денежных средств, ниже которой платить недопустимо, если работник работает на полную ставку и выполняет нормативный объём работы. С 1 января 2020 г. минимальная заработная плата установлена в размере 375 руб.

Пристальное внимание в стране уделяется организациям бюджетной сферы. Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко потребовал от Правительства «обеспечить соотношение средней зарплаты в бюджетной сфере и средней зарплаты по стране на уровне не ниже 80%». По ноябрю прошлого года поставленная задача в целом по стране была выполнена: 80,6% составляла средняя заработная плата в бюджетной сфере по отношению к средней зарплате по стране. Что касается непосредственно уровня заработной платы бюджетной сферы по республике, то за ноябрь прошлого года она составляла 830 рублей, отметил заместитель главы Администрации Президента.

В 2019 году была проведена больная работа Советом Министров, облисполкомами, местными органами власти на местах для того, чтобы минимизировать количество организаций, где средняя заработная плата была ниже 400 рублей. Если на начало года таких организаций было порядка 250, то к концу года их остались единицы.

Во время встречи Андрей Кунцевич коснулся и темы занятости, которую он предложил рассматривать не только через призму официальной безработицы, но и при помощи анализа ситуации по незанятым в экономике гражданам. «Я думаю, что многие сидящие в зале, так или иначе, участвовали в реализации Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения. Быть может, на начальном этапе его воплощение в жизнь вызвало справедливые нарекания наших людей, но по своему замыслу, по основному смысловому посылу это очень важный документ, который позволил власти увидеть реальную ситуацию по незанятым людям и в то же время создать необходимые условия, чтобы вовлечь этих людей в экономику. Многие благодаря этому Декрету смогли найти постоянное место работы», — заметил Андрей Кунцевич.

На 1 декабря прошлого года в органах по труду, занятости и социальной защите стояло чуть более 10 тысяч безработных. При этом количество вакансий в 9 раз превышало количество безработных. «Понятно, что уровень заработной платы по отдельным из них, наверное, оставляет желать лучшего, но, тем не менее, при желании человек найти может», — отметил Андрей Кунцевич.

Постановлением Совета Министров в начале года был определён перечень территорий с напряжённой ситуацией на рынке труда на 2020 год. В него вошли 29 регионов, в том числе и Сенненский район. В связи с этим заместитель Главы Администрации попросил подробнее охарактеризовать эту ситуация и остановиться на тех мерах, которые предполагается реализовать в текущем году, для того чтобы эту ситуацию поправить.





С информацией на эту тему выступили председатель Сенненского районного исполнительного комитета Василий Чередник и начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Александр Павловский. Председатель райисполкома озвучил результаты анализа ряда проблем, решив которые на более высоком уровне, можно добиться повышения занятости в районе.

Ситуация в сфере занятости и безработицы в Сенненском районе находится под постоянным контролем районной власти и в настоящее время не выходит за рамки прогнозируемой. Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2020 года составил 0,4% при предельно допустимом на конец 2019 года – до 1%.

Численность безработных на начало текущего года составила 29 человек, что на 9 человек меньше, чем на 1 января прошлого.

Число вакансий, заявленных нанимателями, на начало 2020-го составило 101.

Наибольшее число свободных рабочих мест заявлено предприятиями сельского хозяйства – 87,3%, оптовой и розничной торговли – 2,2%, производства текстильных изделий – 10,5 процента.

Структура вакансий изменяется в сторону увеличения спроса по рабочим профессиям. Наиболее востребованными профессиями у нанимателей в настоящее время являются: швея, тракторист, животновод, оператор машинного доения, водитель автомобиля. Среди специалистов постоянным спросом пользуются бухгалтеры, зоотехники, ветеринарные врачи, агрономы.

В результате активной работы с нанимателями по предоставлению вакансий уровень напряженности на рынке труда снизился до 0,3 безработных на 1 вакансию.

В районе проводится целенаправленная работа по обеспечению занятости населения. В рамках реализации подпрограммы ”Содействие занятости населения“ Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы в 2019 году на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 352 человека, из них 216 безработных. На обучение профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 11 граждан, в том числе «под заказ нанимателя» — 7 человек.

В период постоянного поиска работы для безработных организована временная занятость в виде общественных оплачиваемых работ для 105 человек.





В рамках содействия в организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма оказана материальная помощь в виде субсидии 3 безработным.

Андрей Кунцевич высказал мнение, что для такого небольшого района, как Сенненский, предпринимательский сектор может быть той точкой роста, которая позволит решать как вопросы занятости, так и в целом пополнения бюджета. Предпринимательский сектор играет в районе серьёзную роль, потому что пятая часть бюджета формируется предпринимателями, и каждый пятый работник, занятый в реальном секторе экономики, работает именно в этой сфере. «Это серьёзный удельный вес, который, как я полагаю, может и должен быть большим», — сказал Андрей Кунцевич.

Далее заместитель главы Администрации Президента встретился также с некоторыми коллективами учреждений социальной сферы района.

Во время проведения единого дня информирования в учреждениях и организациях побывали и районные информационные группы.

Татьяна БУРАКОВА.

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