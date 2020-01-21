«Очень важно сейчас поднять значимость войск»: Лукашенко произвел назначения в силовом блоке

Источник материала: Единство

Напутствуя нового госсекретаря, Глава государства отметил, что соответствующие решение он принял накануне:

– Я вчера принял решение о назначении вас в секретариат Совета Безопасности Государственным секретарем. Естественно, освободилась должность, я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные. Время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать. Ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что госсекретариат Совета Безопасности – это орган, который помогает Президенту работать с силовым блоком. При этом Глава государства подчеркнул:

– Хорошо, что у нас еще и Глава Администрации человек очень близкий к этим вопросам. Разбирается и понимает. Думаю, что мне немножко полегче будет в этом плане. Но, тем не менее, госсекретарь в силу сложившейся практики обладает очень большими полномочиями и большой у него диапазон самостоятельности. Это очень важная сфера.

Президент подчеркнул, что из всего силового блока важнейшее место занимает армия, но это ни в коей мере не умаляет роли и значения других силовых структур.

Обращаясь к назначенным министру обороны и начальнику Генерального штаба ВС, Александр Лукашенко сказал:

– Я Главе Администрации поручил пригласить тех людей, которые, не скрою, рассматривались уже несколько месяцев на соответствующие должности.

Президент отметил:

– Вам очень важно сейчас поднять значимость войск. Там, на месте. Хотя и Вольфович, и он (Хренин. – Прим. ред.) – это люди одного калибра, будем откровенно говорить. Люди подготовленные. Я внимательно изучал их биографии. Они параллельно прошли тот же путь. Я всегда дотошно смотрю: были ли они на земле. Были ли там, внизу. Они и взводами командовали, и ротой, и батальоном. То есть они знают жизнь армии не понаслышке. Это очень важно.

Глава государства выразил уверенность, что новые руководители найдут понимание в армии:

– Иначе и быть не может, в общем-то, в белорусской армии. Если понимания нет, значит и людей там не должно быть таких. Поэтому я нисколько не сомневаюсь.



О должности начальника Генштаба Президент сказал так:

– Очень важная должность. Я, конечно, не созрел до того, чтобы реформировать армию таким образом, чтобы министр обороны какими-то представительскими функциями обладал, а начальник штаба был фактически руководителем армии. Я думаю, единоначалие для нас нормально. У нас компактная, не такая большая и не малая армия. Поэтому нам не надо ломать здесь структуру управления.