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На Витебщине утонули рыбаки. Один из них - милиционер, на которого напали 1 января с ножом в Верхнедвинске
21.01.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На озере Освейском в Верхнедвинском районе 20 января утонули два рыбака. Один из них — 28-летний милиционер, второму мужчине было 33 года, он работал хирургом. Об этом TUT.BY сообщили в областной организации ОСВОД.
— 20 января, в 14.54, в МЧС поступило сообщение о том, что на озере Освейском возле деревни Церковно Верхнедвинского района перевернулась лодка с двумя рыбаками. На место происшествия выехали представители ОСВОД. Когда они приехали, в 200 метрах от берега находилась перевернувшаяся алюминиевая лодка-«казанка» и два человека в спасательных жилетах в воде. Рыбаков доставили на берег, медики констатировали их смерть. На место выехала оперативная группа РОВД, ведется разбирательство, — сообщила TUT.BY официальный представитель УМЧС по региону Людмила Четвертная.
В областной организации ОСВОД дополнили, что одному погибшему — 28 лет, он работал в Верхнедвинском отделении Департамента охраны. Второму мужчине было 33 года, он работал хирургом в районной больнице.
— Две группы водолазов искали на озере Освейском человека, который
Обоих мужчин вытащили на берег.
— Тому рыбаку, который был на поверхности, начали проводить реанимацию. Второму, который был под водой, уже было бесполезно. Но вскоре, к сожалению, врачи констатировали смерть обоих мужчин.
По словам Александра Мясоедова, мужчины ловили рыбу на спиннинг.
Наш источник из Верхнедвинска рассказал, что утонувший сотрудник департамента охраны — один из тех, на которого 1 января
— Погибший милиционер — 28-летний Вадим С. Он жил в Верхнедвинске, был женат, у него осталась маленькая дочь, ей примерно полгода. В Верхнедвинске его знали как ответственного сотрудника правоохранительных органов. Второй мужчина — 33-летний Сергей, был первоклассным хирургом в верхнедвинской больнице. Для больницы это очень большая потеря. Он тоже был женат, у него двое маленьких детей, — рассказал читатель TUT.BY из Верхнедвинска.
Напомним, Глеб Т. 1 января грубо нарушал общественный порядок возле Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД. Дежуривший в отделении сотрудник сообщил об этом ближайшему наряду милиции. Во время задержания молодой человек оказал сопротивление и причинил ножевые ранения двум сотрудникам органов внутренних дел, прибывшим на вызов.
Сотрудников милиции доставляли в больницу, им была оказана необходимая медицинская помощь. Их здоровье тогда было вне опасности, заявляли в МВД.
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На Витебщине утонули рыбаки. Один из них - милиционер, на которого напали 1 января с ножом в Верхнедвинске
На озере Освейском 20 января утонули два рыбака. Один из них - 28-летний милиционер, второму мужчине было 33 года, он работал хирургом.
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