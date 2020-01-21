﻿ На Витебщине утонули рыбаки. Один из них - милиционер, на которого напали 1 января с ножом в Верхнедвинске. 21.by
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На Витебщине утонули рыбаки. Один из них - милиционер, на которого напали 1 января с ножом в Верхнедвинске

21.01.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На озере Освейском в Верхнедвинском районе 20 января утонули два рыбака. Один из них — 28-летний милиционер, второму мужчине было 33 года, он работал хирургом. Об этом TUT.BY сообщили в областной организации ОСВОД.


Освейское озеро — второе по площади в Беларуси. Она составляет почти 53 кв. км

— 20 января, в 14.54, в МЧС поступило сообщение о том, что на озере Освейском возле деревни Церковно Верхнедвинского района перевернулась лодка с двумя рыбаками. На место происшествия выехали представители ОСВОД. Когда они приехали, в 200 метрах от берега находилась перевернувшаяся алюминиевая лодка-«казанка» и два человека в спасательных жилетах в воде. Рыбаков доставили на берег, медики констатировали их смерть. На место выехала оперативная группа РОВД, ведется разбирательство, — сообщила TUT.BY официальный представитель УМЧС по региону Людмила Четвертная.

В областной организации ОСВОД дополнили, что одному погибшему — 28 лет, он работал в Верхнедвинском отделении Департамента охраны. Второму мужчине было 33 года, он работал хирургом в районной больнице.

— Две группы водолазов искали на озере Освейском человека, который утонул еще раньше, 15 января (тогда утонули два человека, третьего спасли местные жители; тело одного погибшего достали, а еще одного ищут почти неделю. — Прим. TUT.BY). В это время нам поступил сигнал из МЧС, что за островом на этом же водоеме перевернулась лодка с двумя рыбаками. Это произошло примерно в 6−7 км от того места, где были водолазы. Когда они прибыли на место, то увидели перевернутую лодку и рядом одного рыбака в спасательном жилете. Второй был уже под водой, — рассказал TUT.BY председатель областной организации ОСВОД Александр Мясоедов.

Обоих мужчин вытащили на берег.

— Тому рыбаку, который был на поверхности, начали проводить реанимацию. Второму, который был под водой, уже было бесполезно. Но вскоре, к сожалению, врачи констатировали смерть обоих мужчин.

По словам Александра Мясоедова, мужчины ловили рыбу на спиннинг.

Наш источник из Верхнедвинска рассказал, что утонувший сотрудник департамента охраны — один из тех, на которого 1 января напал с ножом 18-летний бывший студент Полоцкого госуниверситета Глеб Т.

— Погибший милиционер — 28-летний Вадим С. Он жил в Верхнедвинске, был женат, у него осталась маленькая дочь, ей примерно полгода. В Верхнедвинске его знали как ответственного сотрудника правоохранительных органов. Второй мужчина — 33-летний Сергей, был первоклассным хирургом в верхнедвинской больнице. Для больницы это очень большая потеря. Он тоже был женат, у него двое маленьких детей, — рассказал читатель TUT.BY из Верхнедвинска.

Напомним, Глеб Т. 1 января грубо нарушал общественный порядок возле Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД. Дежуривший в отделении сотрудник сообщил об этом ближайшему наряду милиции. Во время задержания молодой человек оказал сопротивление и причинил ножевые ранения двум сотрудникам органов внутренних дел, прибывшим на вызов.

Сотрудников милиции доставляли в больницу, им была оказана необходимая медицинская помощь. Их здоровье тогда было вне опасности, заявляли в МВД.

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На озере Освейском 20 января утонули два рыбака. Один из них - 28-летний милиционер, второму мужчине было 33 года, он работал хирургом.
 
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