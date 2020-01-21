«Говорят, умер от менингита». В Бресте 18-летний пограничник скончался в больнице

Источник материала: Tut.by

7 января 18-летний пограничник Павел Сигнеев почувствовал себя плохо, его сразу же госпитализировали в Брестскую городскую больницу. Из Гомельской области в Брест выехала мама молодого человека, чтобы быть рядом с сыном. Как отмечает официальный представитель Брестской пограничной группы, «болезнь развивалась стремительно», 20 января Павла не стало.



Павлу резко стало плохо 7 января, в тот же день он был госпитализирован. Фото: соцсети

— Когда мама приехала в больницу к Павлу, он уже был без сознания. Она отправляла служить здорового ребенка, что произошло, разве она знает? Они [родственники] же ездили к Павлу на присягу, все было нормально, — говорят жители деревни Кормянского района, откуда родом 18-летний Павел Сигнеев. — Мы слышали, что это менингит… Нужно ждать заключение.

В понедельник, 20 января, Госпогранкомитет и командование Брестской пограничной группы выразило соболезнование родным и близким Павла Сигнеева.

— Военнослужащий плохо себя почувствовал 7 января, в тот же день был направлен в Брестскую городскую больницу скорой помощи, а затем — в Брестскую областную больницу. Болезнь стремительно развивалась, 20 января Павел умер, — рассказал TUT.BY официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.

Павлу Сигнееву 18 лет, он родом из Кормянского района. Сегодня тело молодого человека будет доставлено домой. В разговоре с TUT.BY бывшие одногруппники и коллеги Павла говорят, что причиной смерти стал менингит, хотя официально это никто не подтверждает.

— В 2019 году мы с Павлом закончили Гомельский лицей железнодорожного транспорта, потом стали вместе работать в минском метро. Павел был оператором, проверял, чтобы рельсы были без дефектов, — рассказывает Максим, бывший коллега Павла. — Осенью Павла призвали в армию, у него все было хорошо со здоровьем, ни разу не жаловался. Вчера одногруппники написали, что он скончался от менингита.

В разговоре с TUT.BY официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский не стал подтверждать диагноз, который был выставлен Павлу Сигнееву.

— Все необходимые профилактические мероприятия, связанные с такими случаями, были нами проведены, — отметил Антон Бычковский. — В этой связи проводится служебная проверка.

Завтра Павла Сигнеева похоронят в родной деревне.

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