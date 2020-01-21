ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Говорят, умер от менингита». В Бресте 18-летний пограничник скончался в больнице

21.01.2020 12:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

7 января 18-летний пограничник Павел Сигнеев почувствовал себя плохо, его сразу же госпитализировали в Брестскую городскую больницу. Из Гомельской области в Брест выехала мама молодого человека, чтобы быть рядом с сыном. Как отмечает официальный представитель Брестской пограничной группы, «болезнь развивалась стремительно», 20 января Павла не стало.


Павлу резко стало плохо 7 января, в тот же день он был госпитализирован. Фото: соцсети

— Когда мама приехала в больницу к Павлу, он уже был без сознания. Она отправляла служить здорового ребенка, что произошло, разве она знает? Они [родственники] же ездили к Павлу на присягу, все было нормально, — говорят жители деревни Кормянского района, откуда родом 18-летний Павел Сигнеев. — Мы слышали, что это менингит… Нужно ждать заключение.

В понедельник, 20 января, Госпогранкомитет и командование Брестской пограничной группы выразило соболезнование родным и близким Павла Сигнеева.

— Военнослужащий плохо себя почувствовал 7 января, в тот же день был направлен в Брестскую городскую больницу скорой помощи, а затем — в Брестскую областную больницу. Болезнь стремительно развивалась, 20 января Павел умер, — рассказал TUT.BY официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.

Павлу Сигнееву 18 лет, он родом из Кормянского района. Сегодня тело молодого человека будет доставлено домой. В разговоре с TUT.BY бывшие одногруппники и коллеги Павла говорят, что причиной смерти стал менингит, хотя официально это никто не подтверждает.

— В 2019 году мы с Павлом закончили Гомельский лицей железнодорожного транспорта, потом стали вместе работать в минском метро. Павел был оператором, проверял, чтобы рельсы были без дефектов, — рассказывает Максим, бывший коллега Павла. — Осенью Павла призвали в армию, у него все было хорошо со здоровьем, ни разу не жаловался. Вчера одногруппники написали, что он скончался от менингита.

В разговоре с TUT.BY официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский не стал подтверждать диагноз, который был выставлен Павлу Сигнееву.

— Все необходимые профилактические мероприятия, связанные с такими случаями, были нами проведены, — отметил Антон Бычковский. — В этой связи проводится служебная проверка.

Завтра Павла Сигнеева похоронят в родной деревне.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 января Павел Сигнеев почувствовал себя плохо и сразу же был госпитализирован в больницу. 20 января молодого человека не стало.
 
Новости дня
Новости общества
 
На Витебщине утонули рыбаки. Один из них - милиционер, на которого напали 1 января с ножом в Верхнедвинске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика