В Жабинковском районе женщина открыла магазин и год не рассчитывалась с 72 поставщиками

Источник материала: Tut.by

43-летнюю жительницу Жабинковского района (Брестская область) будут судить за мошенничество на 180 тысяч рублей. По версии следствия , она как директор двух фирм обманом завладела чужими деньгами и имуществом.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

По данным СК, с марта 2014-го по август 2017-го женщина, будучи директором двух коммерческих организаций, под разными предлогами обманом получила ценностей на 180 тысяч рублей.

В одних случаях она покупала мобильные телефоны, мебель и торговое оборудование в рассрочку, но расчет не производила. Кроме того, она открыла продуктовый магазин, куда закупала товар у 72 поставщиков с отсрочкой платежа — и снова не платила. Так магазин работал более года. Еще в одном случае фигурантка предложила жительнице Жабинки ресторан под проведение свадьбы и свои услуги по организации торжества — и получила более тысячи рублей. При этом ничего не делала, да и к ресторану она никакого отношения не имела.

В деле — 82 эпизода, обманутыми оказались простые люди и организации.

Действия обвиняемой квалифицированы как мошенничество, ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Женщина ждет суда под домашним арестом. Она частично возместила ущерб. Ранее к уголовной ответственности не привлекалась.