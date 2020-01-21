Областной рыболовный фестиваль планируют провести в Заславле 8 февраля

Источник материала: Единство

Как отмечают в БООР, участие в соревнованиях бесплатное, т.е. организационный взнос взиматься не будет. Приглашаются все желающие.

«Во время фестиваля планируется провести соревнования по лову рыбы на мормышку со льда и по лову рыбы на зимнюю блесну, – рассказали организаторы. – Итоги будут подводиться только в личном зачете в каждой дисциплине. Также отдельно будут подведены итоги среди юных рыболовов. Победителей ждут медали, кубки и ценные призы».

Количество участников ограничено. Для регистрации желающим необходимо направить письмо с указанием фамилии, имени, года рождения и наименования дисциплины, в которой они планируют принять участие (блесна или мормышка), на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

В БООР также обращают внимание, что в связи с неблагоприятными погодными условиями соревнования могут быть перенесены на более поздний срок. За актуальной информацией нужно следить на официальном сайте организатора.