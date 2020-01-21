ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Областной рыболовный фестиваль планируют провести в Заславле 8 февраля

21.01.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Как отмечают в БООР, участие в соревнованиях бесплатное, т.е. организационный взнос взиматься не будет. Приглашаются все желающие.

«Во время фестиваля планируется провести соревнования по лову рыбы на мормышку со льда и по лову рыбы на зимнюю блесну, – рассказали организаторы. – Итоги будут подводиться только в личном зачете в каждой дисциплине. Также отдельно будут подведены итоги среди юных рыболовов. Победителей ждут медали, кубки и ценные призы».

Количество участников ограничено. Для регистрации желающим необходимо направить письмо с указанием фамилии, имени, года рождения и наименования дисциплины, в которой они планируют принять участие (блесна или мормышка), на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

В БООР также обращают внимание, что в связи с неблагоприятными погодными условиями соревнования могут быть перенесены на более поздний срок. За актуальной информацией нужно следить на официальном сайте организатора.

https://mpravda.by/2020/01/oblastnoj-rybolovnyj-festival-planirujut-provesti-v-zaslavle-8-fevralja/

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский областной рыболовный фестиваль планируют провести 8 февраля на гребном канале Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта в...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Жабинковском районе женщина открыла магазин и год не рассчитывалась с 72 поставщиками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика