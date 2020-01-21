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Убийство гродненского бизнесмена: милиция ищет такси, которое проезжало рядом с местом преступления

21.01.2020 12:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деле об Гродно">убийстве гродненского бизнесмена, возможно, появились первые зацепки. Гродненская милиция просит помочь найти водителя такси, который мог проезжать рядом с местом преступления.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, в ночь на 15 января в деревне Чеховщина, что недалеко от Гродно, был убит бизнесмен. По некоторым данным, его застрелили прямо в собственной BMW X6, стреляли в голову. Убитый — 55-летний Александр Пресняк, один из акционеров гродненской перчаточной фабрики «Акцент», а также владелец различной коммерческой недвижимости в областном центре.

Милиция ищет водителя такси (а также возможных пассажиров), которое 14 января в пеериод времени с 22.15 до 22.30 ехало по улице Суворова в направлении КПП «Брузги».

Милиция просит водителя и пассажиров позвонить по телефонам: 79−70−20, 79−70−21 или по короткому номеру 102. Конфиденциальность гарантируется.

 
Теги: Гродно
 
 
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В деле об убийстве гродненского бизнесмена, возможно, появились первые зацепки.
 
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