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Убийство гродненского бизнесмена: милиция ищет такси, которое проезжало рядом с местом преступления
21.01.2020 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В деле об Гродно">убийстве гродненского бизнесмена, возможно, появились первые зацепки. Гродненская милиция
Напомним, в ночь на 15 января в деревне Чеховщина, что недалеко от Гродно, был
Милиция ищет водителя такси (а также возможных пассажиров), которое 14 января в пеериод времени с 22.15 до 22.30 ехало по улице Суворова в направлении КПП «Брузги».
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В деле об убийстве гродненского бизнесмена, возможно, появились первые зацепки.
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