 Почётные граждане Пинского района

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Василий Моисеевич ГОРОШКО
(родился 02.02.1940)
Василий Моисеевич 12 лет проработал агрономом в знаменитом колхозе «Оснежицкий» под началом Владимира Ралько. В 1978 году возглавил колхоз имени Горького (ныне – ОАО «Плещицы»). Василий Моисеевич – кандидат сельскохозяйственных наук. Звание Героя Социалистического Труда ему присвоено в 1978 году.
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Людмила Николаевна ЖУРБИЛО
(20.03.1934 — 31.07.2019)
Работала счетоводом, полеводом, помощником бригадира в колхозе «Оснежицкий». С 1965 года ей вверили Любельскую полеводческую бригаду, которую она возглавляла 35 (!) лет. В 1978 году ее бригада впервые за всю историю колхоза «Оснежицкий» получила урожай зерновых 60,5 центнера с гектара. Звание Героя Социалистического Труда было присвоено в 1973 году.
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Пётр Якимович ЖУРКОВ
(10.07.1926 — 03.12.2016)
Ветеран Великой Отечественной войны, председатель районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов. После Великой Победы связал жизнь с Пинщиной. За свой труд награжден орденом Трудового Красного Знамени. Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией».
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Григорий Николаевич КОЛБ
(23.02.1940 — 17.02.2010)
Работал главным агрономом колхоза «Путь Ленина», в 1966 году был избран председателем колхоза «Звезда». В 2000 году был назначен заместителем начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Пинского райисполкома. Был консультантом по вопросам агрономии и развития агропромышленного комплекса Пинского района.
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Любовь Ивановна КОНОНОВИЧ
(11.11.1932 — 21.08.2012)
Работала полеводом, дояркой в колхозе «Оснежицкий». В 1971 году достигла рекордного надоя молока от коровы – 7 634 кг. В том же году ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
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Николай Николаевич КОСТЕЧКО
(родился 25.11.1946)
Уроженец деревни Домашицы. Герой России, генерал-полковник, кандидат военных наук, профессор, член-корреспондент Академии военных наук России. Практически вся служба была связана с военной разведкой. До 2009 года – первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба РФ. Автор более чем 25 научных работ по вопросам теории и практики спецопераций и управления войсками.
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Екатерина Порфирьевна ЛЕСНИЧАЯ
(родилась 21.07.1933)
С 16 лет работала дояркой в орденоносном колхозе «Оснежицкий». В 1965 году получила самый высокий в районе удой от коровы – 7 555 килограммов молока. Через год, в 1966 году, за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства, ей было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.
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Любовь Тихоновна МОЗОЛЬ
(27.11.1923 — 31.01.2007)
Работала в колхозе «Оснежицкий» полеводом, звеньевой по выращиванию льна, свинаркой, дояркой. Депутат Верховного Совета БССР в 1971-75 годах. Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1971 году.
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Геннадий Николаевич НЕВЫГЛАС
(родился 11.02.1954)
Государственный деятель Республики Беларусь, уроженец деревни Парохонск. Звание «Почетный гражданин Пинского района» присвоено в 2018 году за значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Пинского района, плодотворное сотрудничество по развитию открытого акционерного общества «Парохонское».
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Владимир Антонович РАЛЬКО
(30.07.1922 — 29.11.2006)
Дважды Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны. В 1950 году возглавил колхоз «Оснежицкий» и был его бессменным председателем более 40 лет. Колхоз взрастил семь Героев Социалистического Труда. «Оснежицкий» был на слуху у всего Советского Союза. Лучших показателей в республике колхоз достигал по урожайности зерновых, сахарной свеклы, был лидером в животноводстве.
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Валерий Васильевич РЕБКОВЕЦ
(родился 17.04.1964)
Первый заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета. С 2006 по 2018 годы работал в должности председателя Пинского райисполкома. Звание «Почетный гражданин Пинского района» присвоено в 2019 году за значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Пинского района.
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Дмитрий Дмитриевич РУЦКИЙ
(03.01.1942 — 04.09.2017)
С Пинщиной связал судьбу в 1976 году: он был направлен директором строящегося совхоза «Парохонский». За 10 лет его председательства совхоз «Парохонский» стал одним из лучших хозяйств Брестчины. С 1986 года – на советской и партийной работе, председатель Пинского райисполкома, первый секретарь Пинского райкома КПБ, секретарь Брестского обкома партии, первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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Вячеслав Васильевич САШКО
(родился 16.09.1954)
С декабря 1997 года по ноябрь 2006 года работал в должности председателя Пинского райисполкома. За 9 лет в этой должности внес весомый вклад в социально-экономическое развитие Пинщины. Награжден Благодарностью Президента Республики Беларусь, многочисленными грамотами, благодарственными письмами, орденами, медалями.
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Иван Михайлович СЕРЕДИЧ
(13.03.1928 — 24.02.2007)
Заслуженный механизатор Беларуси. Работал трактористом, а с 1964 года – бригадиром механизированного звена колхоза имени Кирова. Звание Героя Социалистического Труда ему присвоено в 1965 году.
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Сергей Владимирович ФЕДОРОВИЧ
(22.05.1939 — 03.09.2019)
Известный врач, ученый и педагог в области аллергологии, иммунологии, дерматологии и профпатологии, доктор медицинских наук, профессор. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь (2003), дважды лауреат премии Национальной академии наук Беларуси (2003, 2007). Заслуженный деятель науки Республики Беларусь.
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Константин Фёдорович ШЕВЧИК
(родился 05.01.1948)
Его имя неизменно связывается с ОАО «Пинсксовхозстрой». В должности генерального директора проработал 22 года. За это время «Пинсксовхозстрой» построил в разных городах 22 совхоза и подсобных хозяйства, сдал в эксплуатацию 5 000 школьных ученических мест, 3 000 мест в детских садах, более 850 тысяч квадратных метров жилья.
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Таисия Васильевна ШПАКОВСКАЯ
(25.06.1936 — 05.12.2005)
Работала на Пинском лесозаводе, была трактористом на целине. В 1957-1970 годах работала дояркой в колхозе «Оснежицкий». Была удостоена звания «Лучшая доярка Беларуси 1964 года». Звание Героя Социалистического Труда ей было присвоено в 1966 году.
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Антон Иванович ЯТУСЕВИЧ
(родился 02.01.1947)
Зооветтехник, ветврач. Доктор ветеринарных наук, профессор. Заслуженный деятель науки Республики Беларусь. Академик Петровской академии наук и искусств (Россия, г. Санкт-Петербург), академик Международной академии аграрного образования (Россия). Автор более 710 научных работ. Подготовил 27 кандидатов и докторов наук. Благодаря его стараниям в 2007 году на базе Пинского аграрного технологического колледжа открыт филиал УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины».
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