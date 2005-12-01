 Почётные граждане Пинского района

Василий Моисеевич ГОРОШКО

(родился 02.02.1940) Василий Моисеевич 12 лет проработал агрономом в знаменитом колхозе «Оснежицкий» под началом Владимира Ралько. В 1978 году возглавил колхоз имени Горького (ныне – ОАО «Плещицы»). Василий Моисеевич – кандидат сельскохозяйственных наук. Звание Героя Социалистического Труда ему присвоено в 1978 году.

Людмила Николаевна ЖУРБИЛО

(20.03.1934 — 31.07.2019) Работала счетоводом, полеводом, помощником бригадира в колхозе «Оснежицкий». С 1965 года ей вверили Любельскую полеводческую бригаду, которую она возглавляла 35 (!) лет. В 1978 году ее бригада впервые за всю историю колхоза «Оснежицкий» получила урожай зерновых 60,5 центнера с гектара. Звание Героя Социалистического Труда было присвоено в 1973 году.

Пётр Якимович ЖУРКОВ

(10.07.1926 — 03.12.2016) Ветеран Великой Отечественной войны, председатель районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов. После Великой Победы связал жизнь с Пинщиной. За свой труд награжден орденом Трудового Красного Знамени. Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией».

Григорий Николаевич КОЛБ

(23.02.1940 — 17.02.2010) Работал главным агрономом колхоза «Путь Ленина», в 1966 году был избран председателем колхоза «Звезда». В 2000 году был назначен заместителем начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Пинского райисполкома. Был консультантом по вопросам агрономии и развития агропромышленного комплекса Пинского района.

Любовь Ивановна КОНОНОВИЧ

(11.11.1932 — 21.08.2012) Работала полеводом, дояркой в колхозе «Оснежицкий». В 1971 году достигла рекордного надоя молока от коровы – 7 634 кг. В том же году ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Николай Николаевич КОСТЕЧКО

(родился 25.11.1946) Уроженец деревни Домашицы. Герой России, генерал-полковник, кандидат военных наук, профессор, член-корреспондент Академии военных наук России. Практически вся служба была связана с военной разведкой. До 2009 года – первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба РФ. Автор более чем 25 научных работ по вопросам теории и практики спецопераций и управления войсками.

Екатерина Порфирьевна ЛЕСНИЧАЯ

(родилась 21.07.1933) С 16 лет работала дояркой в орденоносном колхозе «Оснежицкий». В 1965 году получила самый высокий в районе удой от коровы – 7 555 килограммов молока. Через год, в 1966 году, за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства, ей было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.

Любовь Тихоновна МОЗОЛЬ

(27.11.1923 — 31.01.2007) Работала в колхозе «Оснежицкий» полеводом, звеньевой по выращиванию льна, свинаркой, дояркой. Депутат Верховного Совета БССР в 1971-75 годах. Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1971 году.

Геннадий Николаевич НЕВЫГЛАС

(родился 11.02.1954) Государственный деятель Республики Беларусь, уроженец деревни Парохонск. Звание «Почетный гражданин Пинского района» присвоено в 2018 году за значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Пинского района, плодотворное сотрудничество по развитию открытого акционерного общества «Парохонское».

Владимир Антонович РАЛЬКО

(30.07.1922 — 29.11.2006) Дважды Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны. В 1950 году возглавил колхоз «Оснежицкий» и был его бессменным председателем более 40 лет. Колхоз взрастил семь Героев Социалистического Труда. «Оснежицкий» был на слуху у всего Советского Союза. Лучших показателей в республике колхоз достигал по урожайности зерновых, сахарной свеклы, был лидером в животноводстве.

Валерий Васильевич РЕБКОВЕЦ

(родился 17.04.1964) Первый заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета. С 2006 по 2018 годы работал в должности председателя Пинского райисполкома. Звание «Почетный гражданин Пинского района» присвоено в 2019 году за значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Пинского района.

Дмитрий Дмитриевич РУЦКИЙ

(03.01.1942 — 04.09.2017) С Пинщиной связал судьбу в 1976 году: он был направлен директором строящегося совхоза «Парохонский». За 10 лет его председательства совхоз «Парохонский» стал одним из лучших хозяйств Брестчины. С 1986 года – на советской и партийной работе, председатель Пинского райисполкома, первый секретарь Пинского райкома КПБ, секретарь Брестского обкома партии, первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Вячеслав Васильевич САШКО

(родился 16.09.1954) С декабря 1997 года по ноябрь 2006 года работал в должности председателя Пинского райисполкома. За 9 лет в этой должности внес весомый вклад в социально-экономическое развитие Пинщины. Награжден Благодарностью Президента Республики Беларусь, многочисленными грамотами, благодарственными письмами, орденами, медалями.

Иван Михайлович СЕРЕДИЧ

(13.03.1928 — 24.02.2007) Заслуженный механизатор Беларуси. Работал трактористом, а с 1964 года – бригадиром механизированного звена колхоза имени Кирова. Звание Героя Социалистического Труда ему присвоено в 1965 году.

Сергей Владимирович ФЕДОРОВИЧ

(22.05.1939 — 03.09.2019) Известный врач, ученый и педагог в области аллергологии, иммунологии, дерматологии и профпатологии, доктор медицинских наук, профессор. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь (2003), дважды лауреат премии Национальной академии наук Беларуси (2003, 2007). Заслуженный деятель науки Республики Беларусь.

Константин Фёдорович ШЕВЧИК

(родился 05.01.1948) Его имя неизменно связывается с ОАО «Пинсксовхозстрой». В должности генерального директора проработал 22 года. За это время «Пинсксовхозстрой» построил в разных городах 22 совхоза и подсобных хозяйства, сдал в эксплуатацию 5 000 школьных ученических мест, 3 000 мест в детских садах, более 850 тысяч квадратных метров жилья.

Таисия Васильевна ШПАКОВСКАЯ

(25.06.1936 — 05.12.2005) Работала на Пинском лесозаводе, была трактористом на целине. В 1957-1970 годах работала дояркой в колхозе «Оснежицкий». Была удостоена звания «Лучшая доярка Беларуси 1964 года». Звание Героя Социалистического Труда ей было присвоено в 1966 году.