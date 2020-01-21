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Семье пенсионеров из Бобруйска 17 выловленных рыбешек обойдутся более чем в тысячу долларов

21.01.2020 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске на браконьерстве попались супруги-пенсионеры. Госинспекторы задержали их, когда те вытаскивали сети из реки, пишет «Вечерний Бобруйск».


Фото предоставлено Бобруйской межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира.

Как выяснилось, инспекторы скрыто наблюдали за местом, где, по их расчетам, могли промышлять браконьеры. И не зря: увидели, как на лодке мужчина и женщины сняли с реки сети. Их тут же задержали.

Браконьерами оказалась супружеская пара пенсионеров — 57-летняя женщина и ее 56-летний муж. Причем мужчина раньше был рыболовом-промысловиком у человека, который арендовал водоем. Потому он хорошо знал, где и когда лучше ловить рыбу.

Улов — пять судаков и 12 лещей — завесил около 25 кг. В отношении супругов начали административный процесс. Им грозит штраф от 20 до 50 базовых величин, или от 540 до 1 350 рублей. Семье придется также компенсировать ущерб, причиненный природе, — 1728 рублей.

 
 
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Они сетями выловили 5 судаков и 12 лещей. Госинспекторы задержали супругов с поличным.
 
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