В Барановичах сын украл у спящего отца из куртки 6 тысяч долларов - и ушел в загул

Источник материала: Tut.by

39-летний житель Барановичей подозревается в краже 6 тысячи долларов у спящего отца, сообщает МВД .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

15 января подозреваемый освободился из ИВС Дрогичина, куда попал за кражу мобильника. Мать встретила сына и отвезла в Барановичи. Вечер мужчина провел с семьей, а когда отец уснул, сын достал из его куртки 6 тысяч долларов, которые предназначались для поездки в зарубежную командировку.

Украденные деньги мужчина потратил на съем двух квартир, рестораны, покупку золотой печатки и дорогих часов.

Отец подал заявление в милицию через несколько дней после кражи. Все это время он искал сына самостоятельно, чтобы уговорить его вернуть деньги.

19 января подозреваемого задержали у подъезда многоэтажки. К этому времени у него осталось 800 долларов, печатка и часы.

Известно, что задержанный неоднократно выносил вещи и деньги из дома родителей, а также привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабежи и незаконный оборот наркотиков.