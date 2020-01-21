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В Барановичах сын украл у спящего отца из куртки 6 тысяч долларов - и ушел в загул
21.01.2020 12:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
39-летний житель Барановичей подозревается в краже 6 тысячи долларов у спящего отца, сообщает
15 января подозреваемый освободился из ИВС Дрогичина, куда попал за кражу мобильника. Мать встретила сына и отвезла в Барановичи. Вечер мужчина провел с семьей, а когда отец уснул, сын достал из его куртки 6 тысяч долларов, которые предназначались для поездки в зарубежную командировку.
Украденные деньги мужчина потратил на съем двух квартир, рестораны, покупку золотой печатки и дорогих часов.
Отец подал заявление в милицию через несколько дней после кражи. Все это время он искал сына самостоятельно, чтобы уговорить его вернуть деньги.
19 января подозреваемого задержали у подъезда многоэтажки. К этому времени у него осталось 800 долларов, печатка и часы.
Известно, что задержанный неоднократно выносил вещи и деньги из дома родителей, а также привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабежи и незаконный оборот наркотиков.
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При задержании у него нашли только 800 долларов.
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