«Сначала боятся идти к врачу, а потом просят вылечить бесплодие». Дерматовенерологи - о профессии

Источник материала: Tut.by

Есть много врачей, к которым люди ходить стесняются. А среди них есть те, к которым идти на прием еще и боятся. Мы пригласили в студию дерматовенерологов — специалистов, которые знают все об инфекциях, передающихся половым путем. Они рассказали, чем чаще всего болеют их пациенты, чем точно не нужно лечиться и когда нужно проверять свое здоровье.