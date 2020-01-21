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«Сначала боятся идти к врачу, а потом просят вылечить бесплодие». Дерматовенерологи - о профессии

21.01.2020 12:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Есть много врачей, к которым люди ходить стесняются. А среди них есть те, к которым идти на прием еще и боятся. Мы пригласили в студию дерматовенерологов — специалистов, которые знают все об инфекциях, передающихся половым путем. Они рассказали, чем чаще всего болеют их пациенты, чем точно не нужно лечиться и когда нужно проверять свое здоровье.

 
 
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