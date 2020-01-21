Президент анонсировал Всебелорусское народное собрание. Чего мы ждали после прошлого и что из этого вышло

Источник материала: Tut.by

В этом году пройдет Всебелорусское народное собрание, где снова выработают стратегию жизни белорусов на перспективу. Конкретная дата мероприятия еще не определена, сообщила в комментарии TUT.BY пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, но можно предположить, что его проведут до президентских выборов. Вероятной датой их, напомним, глава ЦИК Лидия Ермошина называла 30 августа .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Предыдущий, пятый, съезд народа Беларуси прошел летом 2016 года в Минске. Тогда, обращаясь к делегатам съезда, Александр Лукашенко озвучил, что в стране должно улучшиться за будущую пятилетку. Мы проанализировали некоторые из этих целей, чтобы понять, к чему мы все-таки пришли, а по каким направлениям еще проседаем.

Нужно было создать больше 250 тысяч новых рабочих мест

За прошедшую пятилетку в стране нужно было создать более 250 тысяч новых рабочих мест.

— Улучшить работу служб занятости, наладить переподготовку специалистов, упростить условия перетока рабочей силы между регионами и отраслями, — перечислял на прошлом Всебелорусском народном собрании президент.

Скорее всего, этот показатель мы выполним. Давайте считать.



фото: Александр Чугуев, TUT.BY

В 2016 году в Беларуси создали 71 420 новых рабочих мест. При этом план был 50 тысяч. Выполнить план по трудоустройству безработных на вновь введенные рабочие места на новых предприятиях и производствах в 2016 году смогли во всех областях, кроме Минской.

За 2017 год в стране планировалось создать 70 тысяч новых рабочих мест, а по факту открыли 69 807. Не смогли выполнить прогноз три региона: Минск, Минская и Могилевская области. Больше всего недотянули до прогнозных показателей столичные предприятия, несмотря на административный ресурс .

В 2018 году власти планировали создать 70 тысяч новых рабочих мест, а по факту получилось 73 435 (перевыполнили все регионы).

В 2019 году планировалось создать почти 67,7 тысячи новых рабочих мест. Если и этот показатель выполним, то по итогу 2016−2019 годов в Беларуси будет создано более 280 тысяч новых рабочих мест. То есть план в более 250 тысяч как минимум на бумаге мы даже перевыполним.

Однако не все так идеально, как кажется: количество созданных новых рабочих мест как в 2017 году, так и в 2016-м вызывало вопросы у проверяющих, не обходилось без фиктивного трудоустройства и «формальных показателей». В 2018 году у проверяющих также были вопросы по вновь созданным рабочим местам. Среди нарушений — недостоверная информация по новым рабочим местам.

Должны были открыть новые месторождения полезных ископаемых в Беларуси

Президент на прошлом Всебелорусском народном собрании в очередной раз потребовал найти новые месторождения полезных ископаемых в Беларуси.

«Я назначал нового министра — ученого и человека от земли. Сказал: найдите в белорусской земле то, что и представить нельзя. Или докажите, что этого нет! Они там или будут, или их там не будет. Никто не сказал мне «нет», значит, «да», — эмоционально выразил надежду «на то, что в земле что-то все же есть» Лукашенко.

Он также отметил, что есть страны, у которых есть месторождения, но они не занимаются их разработкой, и в этом опыт Беларуси и ее наработки могли бы помочь.



Фото: Reuters

Новое месторождение нефти открыли в Беларуси еще в начале 2017 года. Оно находится в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба. Месторождение получило название Угольское. Геологические запасы нового месторождения оценивались примерно в 1,7 млн т нефти.

Еще три новые залежи нефти открыли и в этом году на фоне нефтяного спора с Россией. Речь идет о Южном блоке Гарцевского нефтяного месторождения Припятского прогиба. По предварительной оценке, их геологические запасы составляют 800 тысяч тонн.

Несмотря на то, что месторождения нефти нашли, нефтяную проблему они не решили. А она есть: с 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти Urals на белорусские НПЗ из-за разногласий в цене на сырье. С 4 января поставки нефти в Беларусь возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании «Русснефть» и «Нефтиса». Они готовы поставить в январе 750 тысяч тонн . Изначально этот объем был согласован в Минэнерго России на весь первый квартал 2020 года. Вместе с тем этот объем обеспечит лишь половину загрузки Новополоцкого и Мозырского НПЗ, в 2019 году ежемесячно потреблявших 1,5 млн тонн российской нефти. Изначально структуры Гуцериева поставляли нефть только на новополоцкий «Нафтан». А 14 января первая партия была направлена и на Мозырский НПЗ.

Должны были снизить стоимость квадратного метра жилья

Себестоимость квадратного метра жилья к 2020 году по стране рассчитывали снизить до средней зарплаты. Стройматериалов с высокими техническими характеристиками должно были выпускать больше — до 85% к 2020 году.

— Это поможет снизить себестоимость квадратного метра до уровня среднемесячной зарплаты по стране. Необходимо обеспечить доступность кредитных ресурсов для населения, — отмечал Александр Лукашенко.

И можно сказать, что добились своего. Начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко в разговоре с TUT.BY отметил, что средняя стоимость квадратного метра жилья сейчас не выше средней зарплаты по стране.

— Мы все время этого и достигаем, так оно и есть, — отметил он.

Средняя зарплата по стране в ноябре 2019 года была 1 113,1 рубля. А еще в августе 2019 года, как передавало агентство «Минск-Новости» , средняя стоимость строительства одного квадратного метра жилья за счет всех источников финансирования по стране за первое полугодие 2019 года составила 1053 рублей, с использованием господдержки — 880 рублей. К слову, средняя зарплата в августе 2019 года, по данным Белстата, составляла 1 117,8 рубля.

Должны были сократить строительство жилья в Минске

Еще одна жилищная тема, которой был обеспокоен президент, — равномерное создание производств по стране, чтобы люди жили там, где работают, и сокращение строительства жилья в столице.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Не сено идет к корове, а корова к сену. Надо научить наш народ двигаться туда, где есть рабочие места. А не создавать рабочие места, где всем хочется — в Минске или под Минском, — пояснил президент. — Мы уже приняли серьезные меры для этого. Вплоть до сокращения жилищного строительства в Минске. И перенос его в регионы. Эта политика будет продолжена».

Строительство жилья в Минске медленно, но сокращается. Если в 2019 году здесь планировали построить 670 тысяч квадратных метров жилья, то в 2020-м — 630 тысяч квадратных метров. В 2021 году сократится застройка в Минской области, а по сути — в Минском районе, где вместо нынешнего миллиона с копейками планируется ввод только около 770 тысяч «квадратов» жилья.

В плане разгрузки Минска была надежда на города-спутники — райцентры в 25−30 километрах от МКАД. Однако, нельзя сказать, что люди туда активно рванули, и у этого есть несколько причин . Например, если человек живет в Смолевичах, а это тоже город-спутник, с Минском у него не очень хорошее транспортное сообщение: дорогу Р53 только обещают расширить, маршрутки ходят каждые 10−15 минут, но в часы пик к остановке у домов спутника они подъезжают переполненными, а скоростная электричка останавливается на самой окраине города. Также там есть вопросы и с инфраструктурой, и с работой.

Должны были появиться новые учебники в школах

На прошлом Всебелорусском народном собрании поднимали вопрос о том, что школам очень нужны новые учебники, а систему образования нельзя отрывать от реальности.

Говорилось о том, что недопустимо создавать для детей учебники с задачами, которые не могут решить математики и физики.

— В ближайшее время должны быть созданы нормальные учебники. Это главное, это икона в школе. Их должны создать лучшие учителя нашей школы, а не академики, которые забыли, когда учились… Там, где мы создали новые учебники для школы общеобразовательной, для вузов, мы имеем нормальные результаты, — говорил президент.



Фото: Reuters

В 2017-м, во время послания к народу и парламенту, Лукашенко вернулся к этой теме . От нового министра образования Игоря Карпенко он потребовал вдвое сократить сроки подготовки новых программ для средней школы. Также он отдал распоряжение за лето написать новые учебники по предметам.

— Иначе зачем министра меняли? — сказал президент. — Сделайте это все за лето, к новому учебному году. Главное — дать учителю эту программу. Он уже по программе должен найти эти знания, эти учебники, хрестоматии и прочее… Но мы можем и книжки написать быстро и оперативно. Надо выделить эти средства, небольшие, и попросить, чтобы написали новые учебники.

К 1 сентября 2017 года поручение Лукашенко выполнили. Министерство образования тогда заявило , что новые учебные программы позволят снизить нагрузку у школьников. Кроме этого, детям планируют давать меньше домашних заданий, а многие темы перенесут из теоретического в практическое освоение.

В 2019—2020 учебном году по новым программам уже учатся девятиклассники, то есть закончился процесс обновления программ для всех классов базовой школы.

При этом обучение в школах начало быть все более приближенным к реальности: в 2018/2019 учебном году у десятиклассников, у которых нет профильного обучения, появилось шесть часов «Трудового обучения» в неделю — в рамках этого предмета организовали профессиональную подготовку школьников.

Должна вырасти продолжительность жизни

Ожидалось, что средняя продолжительность жизни белорусов к 2020 году увеличится и превысит 75 лет. Вероятно, что и этот прогноз может оправдаться или быть очень близким к реальности.

Ожидаемая продолжительность жизни в стране, по планам правительства, в 2019 году должна быть 75 лет. В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни, по данным Белстата, составила 74,7 года, в том числе у мужчин — 69,7 года, у женщин — 79,4 года. За период с 2008 по 2018 годы этот показатель у мужчин увеличился на 4,4 года, у женщин — на 2,4 года.

В 2017 году ожидаемая продолжительность жизни у нас составила 74,4 года: мужчин — 69,3 года, а женщин — 79,2 года.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Президент также говорил, что надо усилить работы по профилактике, реабилитации, увеличить охват населения услугами первой медицинской помощью. Нужен поэтапный переход к работе участковой службы по принципу команды:

— Врач общей практики, его помощник по амбулаторно-поликлинической помощи, медсестра — к 2020 году надо увеличить долю работающих по этому принципу до 100%.

По сути все так и меняется: к 2020 году, действительно, 100% врачей из первичного звена должны стать врачами общей практики, а норматив до конца 2019 года был в 75%. Врач общей практики работает в команде с помощником врача и медсестрой. Сегодня такие врачи в основном работают в регионах, где медик должен обладать навыками по смежным специальностям.

Перед тем как стать врачом общей практики, медик проходит курсы переподготовки. Они есть во всех медицинских вузах и БелМАПО. Специалистов дополнительно обучают другим направлениям, которые сегодня закрывают узкие врачи-специалисты. Это эндокринология, ЛОР, офтальмология, пульмонология, кардиология.

Белорусскую экономику должны были вытянуть высокие технологии

На прошлом Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко отметил , что в следующей пятилетке белорусская экономика должна стать инновационной. Необходимо нарастить долю высокотехнологичного производства до 5% ВВП, а среднетехнологичного — до 50% ВВП.

Власти должны были создать условия, при которых инновационные расходы, включая частные инвестиции, достигнут уровня 1,5% ВВП. Президент очертил области, в которых нужно получать новые знания, — создание биодатчиков, сенсоров, роботов, искусственного интеллекта.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

И уже 21 декабря 2017 года был подписан декрет о развитии цифровой экономики, который получил неформальное название «декрет о ПВТ 2.0». Со вступлением декрета в силу резиденты ПВТ получили налоговые льготы до 2049 года, были введены некоторые положения английского права, а у иностранных резидентов ПВТ появилась возможность работать без спецразрешения и визы непрерывных полгода. Список видов деятельности резидентов дополнили криптовалютными биржами, операторами обмена криптовалют, майнингом, киберспортом и т.п. Были узаконены смарт-контракт, блокчейн, майнинг, токены и т.п. До 2023 года все операции с токенами освобождены от налога на прибыль и НДС.

Только за три квартала 2018 года экспорт Парка высоких технологий составил 965 миллионов долларов. Это на 40% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. За весь 2017 год экспорт достиг миллиарда долларов, по итогам 2018 года ожидают еще более высокий показатель.

В момент принятия декрета в ПВТ было всего 192 резидента. Год спустя их уже 454. При этом в ПВТ стало больше компаний, которые созданы с привлечением иностранных инвестиций.

Госаппарат должны были урезать, а остальным зарплату повысить

Александр Лукашенко требовал сократить численность госаппарата и повысить оставшимся чиновникам зарплату за счет уволенных.

«Часто высказывается мнение, что система госуправления в Беларуси очень затратная. Но если сравнить с другими странами, то мы тратим [на содержание госаппарата] 2% ВВП, а в Евросоюзе — в 3,5 раза больше, в России — в 2. Другое дело, что у нас работа госаппарата недостаточно эффективна», — говорил президент.



Фото: Reuters

В 2018 году, по данным Белстата , среднесписочная численность работников в госуправлении была 173 295, а номинальная начисленная средняя заработная плата 1296 рублей в месяц. Годом ранее среднесписочная численность работников в сфере госуправления была 177 324, а номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 999,3 рублей. В 2016 году среднесписочная численность работников в сфере госуправления — 181 485 человек, а номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 881,3 рублей.

То есть по сути сфера госуправления за три года — с 2016 по 2018 год — сократилась чуть более чем на 8 тысяч человек. При этом зарплата у чиновников росла. Данные Белстата за январь — ноябрь 2018 года в госуправлении говрили о том, что реальные зарплаты , которые рассчитываются с учетом инфляции, у работников госуправления выросли на 25,9% к аналогичному периоду 2017 года. Это был лучший показатель из всех сфер деятельности. Помните, перед парламентскими выборами 2019 года всех очень впечатлила зарплата главного идеолога Гомельщины. По итогам опубликования сведений о доходах за 2018 год у этого специалиста был самый высокий доход из кандидатов в Гомеле — 43,6 тысячи рублей в год, или 3600 в месяц.