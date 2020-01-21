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Президент анонсировал Всебелорусское народное собрание. Чего мы ждали после прошлого и что из этого вышло
21.01.2020 13:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году
Предыдущий, пятый, съезд народа Беларуси прошел летом 2016 года в Минске. Тогда, обращаясь к делегатам съезда, Александр Лукашенко озвучил, что в стране должно улучшиться за будущую пятилетку. Мы проанализировали некоторые из этих целей, чтобы понять, к чему мы все-таки пришли, а по каким направлениям еще проседаем.
Нужно было создать больше 250 тысяч новых рабочих мест
За прошедшую пятилетку в стране нужно было
— Улучшить работу служб занятости, наладить переподготовку специалистов, упростить условия перетока рабочей силы между регионами и отраслями, — перечислял на прошлом Всебелорусском народном собрании президент.
Скорее всего, этот показатель мы выполним. Давайте считать.
В 2016 году в Беларуси
За 2017 год в стране
В 2018 году власти планировали создать 70 тысяч новых рабочих мест, а по факту получилось 73 435 (перевыполнили все регионы).
В 2019 году планировалось создать почти 67,7 тысячи новых рабочих мест. Если и этот показатель выполним, то по итогу 2016−2019 годов в Беларуси будет создано более 280 тысяч новых рабочих мест. То есть план в более 250 тысяч как минимум на бумаге мы даже перевыполним.
Однако не все так идеально, как кажется: количество созданных новых рабочих мест как в 2017 году, так и в 2016-м
Должны были открыть новые месторождения полезных ископаемых в Беларуси
Президент на прошлом Всебелорусском народном собрании в очередной раз
«Я назначал нового министра — ученого и человека от земли. Сказал: найдите в белорусской земле то, что и представить нельзя. Или докажите, что этого нет! Они там или будут, или их там не будет. Никто не сказал мне «нет», значит, «да», — эмоционально выразил надежду «на то, что в земле что-то все же есть» Лукашенко.
Он также отметил, что есть страны, у которых есть месторождения, но они не занимаются их разработкой, и в этом опыт Беларуси и ее наработки могли бы помочь.
Новое месторождение нефти
Еще три новые залежи нефти
Несмотря на то, что месторождения нефти нашли, нефтяную проблему они не решили. А она есть: с 1 января 2020 года российские нефтяные компании
Должны были снизить стоимость квадратного метра жилья
Себестоимость квадратного метра жилья к 2020 году по стране
— Это поможет снизить себестоимость квадратного метра до уровня среднемесячной зарплаты по стране. Необходимо обеспечить доступность кредитных ресурсов для населения, — отмечал Александр Лукашенко.
И можно сказать, что добились своего. Начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко в разговоре с TUT.BY отметил, что средняя стоимость квадратного метра жилья сейчас не выше средней зарплаты по стране.
— Мы все время этого и достигаем, так оно и есть, — отметил он.
Средняя зарплата по стране в ноябре 2019 года
Должны были сократить строительство жилья в Минске
Еще одна жилищная тема, которой был
«Не сено идет к корове, а корова к сену. Надо научить наш народ двигаться туда, где есть рабочие места. А не создавать рабочие места, где всем хочется — в Минске или под Минском, — пояснил президент. — Мы уже приняли серьезные меры для этого. Вплоть до сокращения жилищного строительства в Минске. И перенос его в регионы. Эта политика будет продолжена».
Строительство жилья в Минске медленно, но сокращается. Если в 2019 году здесь
В плане разгрузки Минска была надежда на города-спутники — райцентры в 25−30 километрах от МКАД. Однако, нельзя сказать, что люди туда активно рванули, и у этого есть
Должны были появиться новые учебники в школах
На прошлом Всебелорусском народном собрании
— В ближайшее время должны быть созданы нормальные учебники. Это главное, это икона в школе. Их должны создать лучшие учителя нашей школы, а не академики, которые забыли, когда учились… Там, где мы создали новые учебники для школы общеобразовательной, для вузов, мы имеем нормальные результаты, —
В 2017-м, во время послания к народу и парламенту, Лукашенко
— Иначе зачем министра меняли? — сказал президент. — Сделайте это все за лето, к новому учебному году. Главное — дать учителю эту программу. Он уже по программе должен найти эти знания, эти учебники, хрестоматии и прочее… Но мы можем и книжки написать быстро и оперативно. Надо выделить эти средства, небольшие, и попросить, чтобы написали новые учебники.
К 1 сентября 2017 года поручение Лукашенко выполнили. Министерство образования тогда
В 2019—2020 учебном году по новым программам уже учатся девятиклассники, то есть закончился процесс обновления программ для всех классов базовой школы.
При этом обучение в школах начало быть все более приближенным к реальности: в 2018/2019 учебном году у десятиклассников, у которых нет профильного обучения, появилось шесть часов «Трудового обучения» в неделю — в рамках этого предмета организовали профессиональную подготовку школьников.
Должна вырасти продолжительность жизни
Ожидалось, что средняя продолжительность жизни белорусов к 2020 году увеличится и превысит 75 лет. Вероятно, что и этот прогноз может оправдаться или быть очень близким к реальности.
Ожидаемая продолжительность жизни в стране, по планам правительства, в 2019 году должна быть 75 лет. В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни, по данным Белстата,
В 2017 году ожидаемая продолжительность жизни у нас
Президент также говорил, что надо усилить работы по профилактике, реабилитации, увеличить охват населения услугами первой медицинской помощью. Нужен поэтапный переход к работе участковой службы по принципу команды:
— Врач общей практики, его помощник по амбулаторно-поликлинической помощи, медсестра — к 2020 году надо увеличить долю работающих по этому принципу до 100%.
По сути все так и меняется: к 2020 году, действительно, 100% врачей из первичного звена
Перед тем как стать врачом общей практики, медик
Белорусскую экономику должны были вытянуть высокие технологии
На прошлом Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко
Власти должны были создать условия, при которых инновационные расходы, включая частные инвестиции, достигнут уровня 1,5% ВВП. Президент очертил области, в которых нужно получать новые знания, — создание биодатчиков, сенсоров, роботов, искусственного интеллекта.
И уже 21 декабря 2017 года был подписан декрет о развитии цифровой экономики, который получил неформальное название «декрет о ПВТ 2.0». Со вступлением декрета в силу резиденты ПВТ получили налоговые льготы до 2049 года, были введены некоторые положения английского права, а у иностранных резидентов ПВТ появилась возможность работать без спецразрешения и визы непрерывных полгода. Список видов деятельности резидентов дополнили криптовалютными биржами, операторами обмена криптовалют, майнингом, киберспортом и т.п. Были узаконены смарт-контракт, блокчейн, майнинг, токены и т.п. До 2023 года все операции с токенами освобождены от налога на прибыль и НДС.
Только за три квартала 2018 года экспорт Парка высоких технологий
В момент принятия декрета в ПВТ было всего 192 резидента. Год спустя их уже 454. При этом в ПВТ стало больше компаний, которые созданы с привлечением иностранных инвестиций.
Госаппарат должны были урезать, а остальным зарплату повысить
Александр Лукашенко
«Часто высказывается мнение, что система госуправления в Беларуси очень затратная. Но если сравнить с другими странами, то мы тратим [на содержание госаппарата] 2% ВВП, а в Евросоюзе — в 3,5 раза больше, в России — в 2. Другое дело, что у нас работа госаппарата недостаточно эффективна», — говорил президент.
В 2018 году, по данным
То есть по сути сфера госуправления за три года — с 2016 по 2018 год — сократилась чуть более чем на 8 тысяч человек. При этом зарплата у чиновников росла. Данные Белстата за январь — ноябрь 2018 года в госуправлении говрили о том, что
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Президент анонсировал Всебелорусское народное собрание. Чего мы ждали после прошлого и что из этого вышло
На прошлом Всебелорусском народном собрании, обращаясь к делегатам съезда, Александр Лукашенко озвучил, что в стране должно улучшиться за будущую пятилетку. Мы...
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