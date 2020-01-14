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Брестчанин сделал уникальное кольцо с бриллиантом и подарит его той, кому подойдет. Но есть нюанс

21.01.2020 13:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестский ювелир Вадим Качан ищет девушку. Не ту единственную, чтобы раз и навсегда. Такая у него уже есть — как-никак 20 лет счастлив в браке. А ту, которой подойдет его золотое кольцо с бриллиантом. Конкурс бессрочный, условия простые: приходишь, меряешь кольцо. Налезло на палец — уносишь с собой показывать подружкам. Нет — кладешь обратно на полочку. Вот и все. Дерзайте. Ах да. Совсем забыли. Есть один нюанс. Кольцо Вадима, похоже, самое маленькое в мире.


Вадим Качан

За кольцом кандидаткам придется ехать в Брест, в спальный микрорайон Вулька. Мастерская ювелира находится в белом двухэтажном здании бизнес-центра.

Точка Вадима — это две небольшие комнаты. Одну занимает мастерская, вторую — магазин с витринами. Как во всех ювелирных, здесь много света и золота. Маленькое кольцо хранится в прозрачном футляре на полке центрального шкафа. Вадим берет миниатюрный кейс и несет его к себе в мастерскую. Здесь обстановка аскетичная, рабочая: столы, станки, инструменты, печка, кофемашина. Из элементов декора — фрагмент гравюры с изображением Святого Элигия, который покровительствует ювелирам (а еще нумизматам, слесарям, работникам автомастерских и автозаправок).

Мастер кладет чехол на стол, аккуратно поддевает пинцетом кольцо — и кладет на ладонь.

— Лет 15 назад, когда я работал в другой ювелирке, мы с ребятами поспорили — и я сделал обручальное кольцо, которое в ушко обычной иголки пролазило. Сделал, выиграл спор, а потом чихнул и все — кольца не стало, так и на нашли, — смеется Вадим, отвернув голову в сторону от ладони, чтобы второе самое маленькое кольцо в его ювелирной карьере не повторило судьбу первого.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Для Дюймовочки великовато

Вадим человек по натуре скромный. Самым маленьким в мире он свое кольцо называет с оговоркой — «по моим данным». Ближайший соперник брестчанина — индийский ювелир Ашиш Верма, который сделал изделие с похожими параметрами, но, во-первых, оно весит больше, а во-вторых, «математика не пляшет».

— Заявлено, что оно имеет диаметр 2 миллиметра и в 300 раз меньше обычного кольца, что не соответствует действительности чисто математически, — уверен Вадим.

Брестское кольцо изготовлено из белого и розового золота. Вес: 0,01 грамма. Венчает изделие бриллиант весом 0,002 карата и диаметром 0,9 миллиметра.

Подписчик Вадима в инстаграме спросил у него, подойдет ли кольцо Дюймовочке.

— К сожалению, нет, — ответил мастер, — У Дюймовочки был рост 2,54 см. Это в 65 раз меньше обычной девушки. Соответственно, диаметр пальца у нее был около 0,26 мм, а этого кольца — около 2 мм.

— А сколько оно стоит?

— Я пытался прикинуть его рыночную цену, исходя из стоимости материалов. С учетом бриллианта где-то от двух до пяти рублей. Но продать его, увы, невозможно. На золотом изделии для продажи должно стоять клеймо государственное, а его некуда поставить, — поясняет Вадим.

«Можно и еще меньше, но камня нет»

Вадим кладет кольцо под микроскоп. Сквозь окуляр оно выглядит, как обычное обручальное.

— Уникальность этого изделия в том, что оно соблюдено в масштабе, — поясняет Вадим.

Весь процесс изготовления мастер записал на камеру и выложил на свой канал в YouTube. По словам мастера, сама работа заняла три дня, а вот подготовка растянулась на несколько месяцев:

— Месяца два-три продумывал, как его сделать. Например, припаять оправу для камня к кольцу было сложно — потому что припоя всегда должно быть очень мало. Даже в большом кольце припоя должно быть столько, чтобы его не было заметно. А в таком маленьком кольце это в разы сложнее. Можно было взять много припоя, но хотелось же, чтобы все было сделано качественно. Даже наждачку я брал зернистостью 2000 и работал ей, как грубым напильником. Под микроскопом смотришь — аж стружка летит! А еще специальные надфили [миниатюрные напильники] себе вытачивал, чтобы можно было подлезть, буры искал тонкие. Практически все инструменты делал сам.

Кольцо брестского мастера красивое. Спору нет. Возможно, оно действительно самое маленькое в мире — не будем исключать и этот вариант. Но продать-то его не продашь! Так зачем ювелир с почти 30-летним стажем, взялся за такую работу? Чтобы удивить 238 фоловеров в инсте? Порадовать 18 подписчиков в YouTube?

— Мне просто всегда было это интересно. Я с детства занимаюсь изготовлением мелких вещей. Хобби такое. Когда маленький был, делал из проволоки маленькие ножечки, клеил маленькие книжки. Всякой такой ерундой занимался. Здесь мне интересно было испытать свои возможности — насколько я смогу. В принципе, можно и еще меньше кольцо попробовать сделать, но просто камня меньше нет. Меньше единички [миллиметра в диаметре] нет бриллиантов. Может быть кто-то по спецзаказу смог бы сделать камень в полмиллиметра, можно попробовать сделать еще меньше. Конечно, можно и с моим бриллиантом сделать меньше кольцо, но оно тогда ненатурально будет выглядеть.

После публикации фотографий кольца в соцсетях с Вадимом связались три иностранных отраслевых журнала: два англоязычных и один арабский. Теперь о достижениях нашего ювелира узнают далеко за пределами Беларуси.

— Подаваться в Книгу рекордов Гиннесса я не вижу смысла, — признается Вадим, — Насколько я слышал, они новых рекордов не принимают — только «бьют» старые. А по своей теме я там рекордов не нашел.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Сейчас мастер ищет для себя новый творческий проект. Блоху подковывать золотом не планирует, но есть идея сотрудничества с брестским художником Павлом Кульшей, который рисует котов.

— Его называют нашим главным котописцем. Рисунков котов море, а у него они с характером. Талант у человека бешеный! Хотим с ним делать кольца в кошачьем стиле. Сейчас он работает над эскизами. Что он выдумает, пока не знаю, — признается Вадим.

«Ищем девушку с пальцем чуть-чуть тоньше спички»

А что кольцо? Кольцо так и будет лежать на витрине магазина Вадима, пока не найдет свою Золушку. В комментариях в инстаграме он подтвердил серьезность своих намерений:

— Я в инстаграме четко написал и готов за это поручиться: подарим это кольцо той девушке, которой оно подойдет. Так что ищем девушку с пальцем чуть-чуть тоньше спички. На спичку кольцо не налезает — проверяли.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY
 
Теги: Брест
 
 
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Конкурс бессрочный, условия простые. Приходишь, меряешь кольцо. Налезло на палец - уносишь с собой показывать подружкам. Нет - кладешь обратно на полочку.
 
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