Лукашенко приказал решить вопрос со страховым стажем матерей

Александр Лукашенко назвал недоразумением ситуацию, при которой многодетные матери рискуют не выработать страховой стаж и не получить пенсию.

Об этом заявил глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в эфире телеканала «Беларусь 1».

Декретный отпуск матерей, у которых трое детей, включается в трудовой стаж полностью, в то время как для мам четверых детей – только 75% всего периода декретного отпуска.

По словам Орды, президент дал поручение министру труда разобраться с вопросом и оперативно внести предложения для устранения этого «недоразумения».

Глава ФПБ напомнил, что недавно президент подписал указ, который изменил правила выплаты пенсий гражданам, работающим в особых условиях.

«Десять лет назад были приняты подходы в отношении таких работников. Когда люди начали выходить на пенсию, они увидели, что было очень маленькое накопление: в месяц порядка 40-50% от пенсии, которую бы они могли получать за вредные условия труда. Люди здесь абсолютно ни при чем: несколько неверно были сделаны расчеты», - пояснил Михаил Орда.