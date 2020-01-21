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Пиво - в таре не более литра, посуда из кукурузы. Как в Беларуси будут переходить на экоупаковку
21.01.2020 14:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Совет министров принял
Итак, по плану в Беларуси будет организован раздельный сбор отходов при проведении массовых мероприятий: это актуально и для больших фестивалей, и для спортивных мероприятий, когда тонны пластика, пищевых отходов, стекла и бумаги сбрасываются в один контейнер.
Также будет разработан перечень одноразовой пластиковой посуды, которую с 2021 года запретят продавать в кафе и ресторанах.
— Планируется ввести ограничение на использование полимерной тары объемом более 1 литра для разлива пива и слабоалкогольных продуктов, — сообщил представитель Минприроды Вадим Демко. — В России с 2017 года такое ограничение уже действует — на тару объемом свыше 1,5 литра. Заводы по производству стеклянной тары будут модернизироваться. Использование стекла более экологично и экономически целесообразно. У нас достаточно сырьевой базы как для производства первичного стекла, так и для переработки отходов из стекла. Также мы планируем внедрить депозитную (залоговую) систему для использования классической упаковки — жестяных банок, ПЭТ-бутылок, стеклянной тары. Все мировое сообщество борется с использованием одноразовой упаковки, потому что образуются горы мусора, это приводит к загрязнению окружающей среды и ее деградации.
Представитель Минприроды подчеркивает: шоковой терапии в Беларуси не будет, план предусматривает поэтапное замещение пластика. Предприятиям дадут время на модернизацию производств. В министерстве признают, что нужно и финансово стимулировать покупателей: альтернативная упаковка — тот же бумажный пакет — должна стоить дешевле, чем пластиковая.
В среднем каждый белорус
— Пластик — самая проблемная категория отходов, —
Евгений Лобанов говорит, что главной задачей должна стать минимизация отходов и пока эта задача не выполняется: отстает и законодательство (не хватает стимулирующих мер), и инфраструктура, и экологическое самосознание.
— Отходы растут опережающими темпами. По данным Белстата, в 2018 году количество отходов выросло на 9%, ВВП на 3%. Это очень тревожная тенденция.
По словам Вадима Демко, в Беларуси планируется создать систему межрегиональных полигонов — 30 таких объектов. Они будут включать в себя не только полигоны для захоронения отходов, но и сортировку на мусороперерабатывающих заводах, а также площадки для компостирования.
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На фестивалях организуют раздельный сбор мусора, в кафе запретят продавать одноразовую пластиковую посуду.
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