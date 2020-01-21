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Пиво - в таре не более литра, посуда из кукурузы. Как в Беларуси будут переходить на экоупаковку

21.01.2020 14:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Совет министров принял постановление о поэтапном снижении использования полимерной упаковки. Уже в следующем году появится перечень полимерных материалов, которые будет запрещено использовать в качестве упаковки. Кроме того, в Беларуси появится 30 новых полигонов, где отходы будут не только закапывать, но также сортировать и компостировать. Академия наук разработает альтернативу пластиковой посуде — из кукурузы или крахмала. А еще станет больше стеклянной тары — ее, как и пластик, можно будет сдать в магазинах.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Итак, по плану в Беларуси будет организован раздельный сбор отходов при проведении массовых мероприятий: это актуально и для больших фестивалей, и для спортивных мероприятий, когда тонны пластика, пищевых отходов, стекла и бумаги сбрасываются в один контейнер.

Также будет разработан перечень одноразовой пластиковой посуды, которую с 2021 года запретят продавать в кафе и ресторанах.

— Планируется ввести ограничение на использование полимерной тары объемом более 1 литра для разлива пива и слабоалкогольных продуктов, — сообщил представитель Минприроды Вадим Демко. — В России с 2017 года такое ограничение уже действует — на тару объемом свыше 1,5 литра. Заводы по производству стеклянной тары будут модернизироваться. Использование стекла более экологично и экономически целесообразно. У нас достаточно сырьевой базы как для производства первичного стекла, так и для переработки отходов из стекла. Также мы планируем внедрить депозитную (залоговую) систему для использования классической упаковки — жестяных банок, ПЭТ-бутылок, стеклянной тары. Все мировое сообщество борется с использованием одноразовой упаковки, потому что образуются горы мусора, это приводит к загрязнению окружающей среды и ее деградации.

Представитель Минприроды подчеркивает: шоковой терапии в Беларуси не будет, план предусматривает поэтапное замещение пластика. Предприятиям дадут время на модернизацию производств. В министерстве признают, что нужно и финансово стимулировать покупателей: альтернативная упаковка — тот же бумажный пакет — должна стоить дешевле, чем пластиковая.

В среднем каждый белорус производит 400 кг бытовых отходов в год, самый высокий показатель в Минске, самый низкий — в Могилевской области.

— Пластик — самая проблемная категория отходов, — отмечал ранее в комментарии TUT.BY Директор Центра экологических решений Евгений Лобанов. —  Значительная часть отходов не предназначена для качественной переработки — есть технические сложности, когда упаковка разного типа, ее сложно разделить. Нужны меры экономического стимулирования, чтобы производителю, продавцу было выгодно использовать многоразовую тару, сейчас же завод одинаково платит что за одноразовую, что за многоразовую бутылку. С многоразовой еще сложнее, потому что нужно организовать сбор.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Евгений Лобанов говорит, что главной задачей должна стать минимизация отходов и пока эта задача не выполняется: отстает и законодательство (не хватает стимулирующих мер), и инфраструктура, и экологическое самосознание.

— Отходы растут опережающими темпами. По данным Белстата, в 2018 году количество отходов выросло на 9%, ВВП на 3%. Это очень тревожная тенденция.

По словам Вадима Демко, в Беларуси планируется создать систему межрегиональных полигонов — 30 таких объектов. Они будут включать в себя не только полигоны для захоронения отходов, но и сортировку на мусороперерабатывающих заводах, а также площадки для компостирования.

 
Теги: Минск
 
 
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На фестивалях организуют раздельный сбор мусора, в кафе запретят продавать одноразовую пластиковую посуду.
 
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