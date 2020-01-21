Что происходит с ребенком, когда на нем срывают зло? Детский невролог - о нормах развития и ночных криках

Источник материала: Tut.by

Онлайн-конференция «Диагностика и лечение детских неврологических заболеваний и нарушений» прошла на информационных порталах «Здоровые люди» ( 24health.by ) и TUT.BY. На вопросы читателей ответил Леонид Шалькевич, главный внештатный детский невролог Министерства здравоохранения, заведующий кафедрой детской неврологии БелМАПО, доцент, кандидат медицинских наук. Начало онлайн-конференции — здесь .



Леонид Шалькевич. Фото: Евгений Креч, портал «Здоровые люди»

Можно ребенка ставить на ножки?

Ребенку 8 месяцев, еще не садится, не ползает, не встает, но переворачивается с живота на спину и обратно. В положении лежа на животе на ручках приподнимается хорошо и крутится вокруг своей оси. Есть ли повод для беспокойства? Можно ли ребенка ненадолго садить и ставить на ножки?

— Ключевые моменты, которые нужно отслеживать: умение вытянуть руки вперед и вверх к 7−8 месяцам, способность перевернуться со спины на живот с 3,5−4 до 5−6 месяцев, умение самостоятельно сесть — до 9 месяцев. Если малыш отстает от указанных сроков, это повод обратиться к специалисту. Если ваш ребенок еще не садится, но уже присаживается, может облокотиться в положении полулежа на боку на одну ручку, значит, все хорошо. Если он может только переворачиваться с живота на спину, есть повод для беспокойства. Самим ставить его на ножки и садить смысла нет, это никак малыша не тренирует. Рекомендую, на всякий случай, показаться неврологу.

Девочке 4 месяца. На 3-м месяце жизни стала плакать перед ночным сном, ночью тоже просыпается с плачем. Нормально ли это? Днем засыпает и просыпается хорошо.

— С 3−4 месяцев у многих детей появляются ночные страхи и кошмары, во время которых они открывают глаза, плачут и кричат. Это определенный этап взросления. Если после этого малыши засыпают, днем спят хорошо, и их развитие соответствует возрасту, это не опасно для здоровья. В большей степени это изматывает родителей, малышам же лечение в таких случаях не требуется.



Фото с сайта: goldstarinfo.ru

Мальчику полтора года. С рождения возникают трудности с тем, чтобы помочиться, когда спит: крутится, плачет. Как проснулся — проблем нет. Это надо как-то лечить или с возрастом пройдет?

— Нужна консультация уролога. Но скорее всего, это связано с особенностями нервной системы во время сна. По мере того, как ребенок будет расти, эти проявления должны уменьшаться: он будет либо спать спокойнее, либо просыпаться, чтобы помочиться. Если это происходить не будет, имеет смысл обратиться к врачу-педиатру.

Ребенку 7 месяцев, при рождении поставили диагноз «синдром двигательных нарушений», в 3 месяца — дистонический синдром, в 5,5 месяцев — физиологическое состояние ближе к норме. Но при опоре на ножки ребенок становится на носочки, и на правой ножке есть ограничения в движении в голеностопном суставе (сгибается при усилии, когда ребенок спит или в расслабленном состоянии). Что это может быть и что делать? Развитие соответствует возрасту, вес набирает хорошо.

— Необходим осмотр невролога. Смущает ограничение движения в одном голеностопном суставе, в норме такого быть не должно. Это может указывать на элементы органического поражения центральной нервной системы. Поэтому при визите к врачу целенаправленно обратите внимание на эти особенности.

Что происходит с нервной системой ребенка, когда на него кричат и срывают зло?

— Нервная система ребенка — это своего рода фундамент, а надстройка — его психологическое развитие. Если с неврологической точки зрения все хорошо, но в процессе воспитания имеются определенные нарушения, формирования адекватного психоневрологического статуса ребенка не будет. Причем в будущем, при появлении различных психологических проблем человек может и не догадываться, откуда «растут» их корни. Часто личные, профессиональные проблемы вымещаются на тех, кто не может адекватно ответить — на детях. Большинство проблем детей — это проблемы их родителей.

Малыш бьется лбом до кровоподтеков



Фото: Pixabay.com

Могут ли последствия раннего органического поражения ЦНС проявиться в 20 лет? Мама ничем не болела, я родилась путем кесарева в срок. При обследовании в роддоме все было отлично, прививки сделаны по возрасту, у невролога не наблюдалась. Ближе к 20 годам стали проявляться бульбарные, глазодвигательные нарушения, рецидивирующее поражение черепных нервов. Сейчас мне 23, и это вписывают в диагноз «последствия раннего органического поражения ЦНС с микроочаговой симптоматикой».

— Описанная картина не характерна для последствий раннего органического поражения центральной нервной системы, они не прогрессируют и не рецидивируют. Нужен качественный осмотр у невролога с прохождением МРТ головного мозга. В вашем случае нужно искать другую причину имеющихся нарушений нервной системы.

В 4 месяца ребенок перенес менингоэнцефалит, имеются атрофия вещества мозга, субдуральные гигромы, тетрапарез. Судороги в виде фокальных приступов купированы, трахеостома. Есть ли в стране центры реабилитации для таких деток, войта-терапия? Как к вам записаться на прием?

— Для подбора оптимальных методов реабилитации стоит обратиться в Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями, к главному врачу Александру Николаевичу Яковлеву, он также является главным внештатным специалистом Минздрава по детской реабилитации. Телефон 8017 200−20−67. Ко мне можно записаться, позвонив в профессорский центр БелМАПО .

Ребенок примерно с 10 месяцев бьется лбом о пол. Сначала замечали, что так он реагирует на какой-либо отказ. Может специально бить кого-то, если заметил, что другому человеку больно — бьется, чтобы его пожалели, мол, ему больнее. Сейчас ему почти 2 года, но продолжает битье лбом до кровоподтеков. Что это и какие обследования пройти?

— Рекомендую консультацию детского психолога или психотерапевта. Такое поведение ребенка говорит о том, что у него есть поведенческие особенности. Возможно, ему не хватает внимания, а, может, причины более серьезные.

Нужно ли принимать ноотропы?

Моему сыну 6 месяцев, у него тяжелое перинатальное поражение ЦНС гипоксически-ишемического генеза с энцефаломаляцией, двусторонними субдуральными гигромами теменных отделов, очагами глиоза, нарушением психоречевого развития со спастико-гиперкинетическим тетрапарезом, бульбарными нарушениями. Эпилепсия структурная, с наличием миоклонических и генерализованных тонических приступов. После отмены клоназепама начались приступы гиперкинеза, из-за них ночами ребенок плохо спит. Принимает депакин и ламиктал. Приступов эпилепсии с момента приезда с последней реабилитации не наблюдалось, только гиперкинез. Дома ежедневно выполняются легкое ЛФК и логопедический массаж для стимуляции сосания, глотания, выражения эмоций (ребенок был 3 месяца на зондовом вскармливании). Стоит ли нам просить врача вернуть прием клоназепама в мизерной дозе или перетерпеть? Есть ли специальные упражнения, уменьшающие гиперкинезы? Ребенку ставят частичную атрофию зрительного нерва. Стоит ли напрягать глаза контрастными, цветными, ч/б картинками?

— Клоназепам, действительно, может снижать выраженность гиперкинезов, но вызывает привыкание, обладает тормозным действием на ЦНС и при его длительном применении может формироваться или усиливаться задержка развития, поэтому его стараются не назначать на длительный срок. При отмене клоназепама гиперкинезы могут усиливаться. Если выраженные болезненные гиперкинезы сохраняются в течение долгого периода времени после его отмены, тогда препарат могут назначить снова, несмотря на его побочные действия — чтобы облегчить состояние ребенка. Специальные упражнения при наличии у детей приступов существуют, этим занимаются врачи-реабилитологи, инструкторы ЛФК, кинезиотерапевты. Что касается частичной атрофии зрительного нерва, нужно сделать ЭЭГ с фотостимуляцией и, если при ее проведении пароксизмальная активность не регистрируется, тогда можно нагружать ребенка контрастными, цветными и черно-белыми картинками.

У ребенка по УЗИ мозга асимметрия ПБЖ с расширением левого желудочка. Контролировали в динамике (при рождении 5 мм, в 7 месяцев — 7 мм). В настоящее время ребенку 7,5 месяца, переворачивается со спины на живот и обратно, ползает по-пластунски, самостоятельно не сидит, если придержать ноги, то сядет, но спина не окрепла и заваливается на бок, на колени не становится, если поставить, то недолго может простоять, играет в ладушки, произносит отдельные слоги. Ставят задержку темпов моторного развития с мышечной гипотонией. Невролог высказался о необходимости приема ноотропов (цераксон). Хотелось бы услышать ваше отношение к назначению ноотропов и узнать о необходимости их применения в нашем случае.

— С моей точки зрения, ноотропы здесь не нужны, на данном этапе достаточно массажа, ЛФК. Нужно в первую очередь определить причину такого состояния, в том числе с генетическим обследованием. Рекомендую записаться на примем в Республиканский центр наследственных нервно-мышечных заболеваний. Телефон: 8 017 327 55 06 (Минск).

Ребенку 3,5 месяца, голову, лежа на животе, держит, но клонит ее в одну сторону и лежит неровно. Осмотр ортопеда: кривошеи нет, но есть дисплазия тазобедренных суставов (носим подушку Фрейка). УЗИ головы — норма, УЗИ позвоночника — гипертензия в спинном мозге, гипотонус сосудов головного мозга. Все отклонения от нормы по результатам УЗИ незначительные. Однако невропатолог ставит диагноз: перинатальное поражение ЦНС, синдром двигательных нарушений. Назначает кортексин, новокаин, витамин B6, массаж и ЛФК. Другой невропатолог и педиатр говорят, что эффективность ноотропов не доказана, а у новокаина противопоказания: детский возраст до 12 лет. Витамины нужно давать только, если лабораторно подтверждён их дефицит. Стоит ли колоть малышу эти уколы? Или достаточно массажа и ЛФК?

— С моей точки зрения, медикаментозное лечение и витамины здесь не нужны. То, что ребенок клонит голову в сторону, может носить физиологический характер. Мы не симметричны, правши и левши, поэтому, когда ребенок начинает переворачивается на живот в 3,5−4 месяца, первое время его головка немного отклонена в одну сторону. Эта кривошея — физиологичное состояние, поэтому со временем проходит. Если же она не исчезает, и ортопед отмечает, что есть укорочение кивательной мышцы, тогда коррекцией и лечением занимаются детские хирурги, ортопеды, инструктора ЛФК и массажисты. Ноотропные препараты позволяют быстрее достичь каких-то навыков, но, с позиций доказательной медицины, их влияние на состояние ребенка сильно преувеличено. Ребенок достигнет нужных показателей и без них.

Как долго будут координационные нарушения?



Фото: Pixabay.com

Малышу 9 месяцев 17 дней, родился вялым, в роддоме поставили синдром угнетения ЦНС, принимали алмибу, делали зарядку каждые 3−4 часа. На 3-м месяце синдром сняли. Сейчас ребенок очень нервный и раздражительный. Если что-то не получается — сразу дико плачет, бьется руками. Невролог списывает на зубы. Может ли такое поведение быть последствием синдрома угнетения?

— Восстановление нервной системы после периода угнетения действительно происходит через этап повышенной возбудимости. Внешние факторы (в частности, прорезывание зубов) могут усиливать это возбуждение. Но если период гипервозбудимости затянулся (а в 9 месяцев он уже не должен быть сильно выраженным), следует показаться врачу-неврологу.

У ребенка диагноз: последствия раннего органического поражения ЦНС, атонически — астатический синдром, задержка речевого развития, координационные нарушения. Раз в 3 месяца делаем курс массажа, ЛФК, но координационные нарушения сохраняются. Как долго они сохраняются? Какие последствия несут миоклонические вздрагивания?

— Для тренировки координации у детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС существуют специальные устройства: стабилометрическая платформа. Необходимы специальные занятия с ее использованием, которые должны проводиться на регулярной основе. С увеличением возраста скорость приобретения координаторных навыков будет снижаться, но дать однозначный ответ, когда координаторная недостаточность приобретет стойкий характер, очень сложно. Что касается миоклоний, то они могут носить эпилептический и неэпилептический характер. В первом случае их нужно лечить (по результатам заключения врача-невролога и данных ЭЭГ), во втором — нет, более того, они иногда способствуют положительной динамике по неврологическому состоянию ребенка.