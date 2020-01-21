Пинский район отметил знаменательный юбилей – 80-летие со дня образования

Источник материала: Полесская правда

80-летию со дня образования Пинского района было посвящено торжественное мероприятие, которое состоялось в районном Центре культуры и досуга в агрогородке Оснежицы. Здесь собрались все, кто причастен к судьбе Пинщины.

В фойе РЦКиД развернулись выставки учреждений культуры, а также предприятий и организаций Пинщины, где можно было продегустировать продукцию Пинского филиала ОАО «Савушкин продукт», УП «Пинский кооппром», ОАО «Рыбхоз «Полесье», ОАО «Почапово», ОАО «Пинский винодельческий завод», ОАО «Полесские журавины», ОАО «Пинский мясокомбинат», ООО «Латвбелфрутс». Подарком всем участникам торжества стал тематический фильм ТРК «Пинск», посвященный юбилею района, а также праздничный выпуск газеты «Полесская правда», который получили все в зрительном зале.

На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости – архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан, Почетный гражданин Пинского района, первый заместитель председателя Брестского облисполкома В.В. Ребковец, Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Пин-ского района Е.П. Лесничая, Почетный гражданин Пинского района, директор УП «Брествторчермет» В.В. Сашко, Почетный гражданин Пинского района, председатель наблюдательного совета ОАО «Пинсксовхозстрой» К.Ф. Шевчик, председатели Пинского районного исполнительного комитета прошлых лет К.Н. Бобко, В.М. Хвалюк, С.Ф. Лешкевич. Также принимали участие в мероприятии член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, директор ОАО «Парохонское» В.Ф. Хроленко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва В.К. Бегеба, председатель Пинского горисполкома И.Г. Ребковец, председатель Пинского городского Совета депутатов Л.А. Лемешевский, председатель Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды А.В. Горошко, директор РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» В.М. Холодцов и другие.





С приветственным словом к землякам и гостям обратился председатель Пинского райисполкома И.М. Брилевич:

– Дорога длиной в восемьдесят лет была непростой для Пинского района. Пришлось пройти тяжелые испытания. Война, восстановление разрушенного народного хозяйства, обретение суверенитета, изменение политических и экономических условий стали новой точкой отсчета для нашего общества. Во все эти годы у руля поступательного развития нашего района стояли преданные своему делу люди. Каждый из них внес свой личный вклад в становление Пинщины, развитие ее общества и экономики. А основа экономики Пинского района – это агропромышленный комплекс. В истории сельского хозяйства региона навсегда останутся имена тех людей, которые не боялись ответственности, сложных решений, являлись образцом трудовой доблести. Их успехи всегда высоко оценивались на государственном уровне. Наши земляки удостоены почетного звания «Герой Социалистического Труда». Это дважды Герой В.А. Ралько, В.С. Козырь, А.Н. Кулаженко, И.М. Середич, Л.Т. Мозоль, Л.Н. Журбило, Т.В. Шпаковская, Н.П. Коховец, Л.И. Кононович. Отдельно хочу поприветствовать ныне здравствующих героев В.М. Горошко и Е.П. Лесничую. Аграрный сектор Пинщины и сегодня развивается динамично. Район занимает лидирующие позиции в республике по валовому производству молока и мяса. Славные трудовые традиции достойно продолжают коллективы акционерных обществ «Парохонское», «Почапово», «Лопатино», филиала «Невель» Пинского мясокомбината. Успехи современных тружеников в области сельского хозяйства также были отмечены руководством страны. Медалью «За трудовые заслуги» награждены Ю.А. Хвостюк, В.Ф. Хроленко, В.В. Трофимчук, Л.К. Сидорчук, А.И. Полейчук.

В своем выступлении И.М. Брилевич искренне поблагодарил также работников и руководителей всех отраслей и сфер – строительства, жилищно-коммунального, газового, электрического хозяйств и дорожных служб, промышленной отрасли, предпринимательства, медицины, образования, культуры, спорта.

– С гордостью могу сказать, что сегодня Пинский район по праву является одним из успешно развивающихся регионов Брестской области. Это результат нашей совместной напряженной работы, поисков и принятия важных решений. Благополучие каждого жителя района и процветание Пинщины – вот то, что было, есть и будет главным приоритетом нашего совместного труда, – отметил председатель райисполкома.

Запоминающимся моментом стало вручение В.В. Ребковцу наград, подтверждающих высокое звание «Почетный гражданин Пинского района». Получая эти атрибуты, В.В. Ребковец поблагодарил за высокую оценку его труда, поздравил всех полешуков, которые работали и работают на благо Пинщины, вносят значимый вклад в развитие региона, области, республики.

На праздничной сцене В.В. Ребковец вручил награды, в числе которых юбилейная медаль Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь «100 лет органам государственного управления сельского хозяйства и продовольствия Беларуси». За образцовое выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе, значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса ее вручили директору ОАО «Валище» А.Л. Андриевичу. Грамотами Брестского облисполкома награждены Почетный гражданин Пинского района, директор УП «Брествторчермет» В.В. Сашко, директор ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов» В.М. Невар, заместитель директора филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат» С.П. Сорока. Благодарственные письма Брестского облисполкома были вручены начальнику филиала ПМК № 58 ОАО «Пинскводстрой» Н.И. Кравчуку, заведующему Логишинской городской больницей А.В. Тиханову. Грамотой областного Совета депутатов награжден директор Парохонской ГДШИ П.П. Соломянюк.





Благодарственным письмом Брестского областного совета депутатов – заведующий отделом экономики и сельского хозяйства редакции газеты «Полесская правда» Ю.С. Скороход.

В этот день на сцене грамотами Пинского райисполкома, Пинского районного Совета депутатов были награждены десятки достойных людей, которые внесли и вносят свой вклад в развитие Пинского района.

В завершение всех ждал большой праздничный концерт, который подготовили артисты учреждений культуры района, а также гости, в числе которых был уроженец Логишина, артист белорусской эстрады Дмитрий Король.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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